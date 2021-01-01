هذه الهواتف هي الأسوأ..مفاجأة في مبيعات سلسلة iPhone 14 ..



iPhone 14 iPhone 14

كشفت تقارير أن مبيعات هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max هي الطرز الأكثر مبيعا خلال الفترة الماضية، حيث شهدت الهواتف طلبا كبيرا منذ فتح شركة آبل للطلبات المسبقة لها، وذلك بسبب الميزات والتقنيات الكبيرة التي تشتمل عليها.



وشهدت هواتف iPhone 14 الأساسية تدني كبير في الطلبات، حيث لم تصبح هدفا أساسيا للمشترين مثل الأعوام السابقة، نظرا لافتقارها إلى ميزات مهمة للغاية، منها أنها تأتى بمعالج العام السابق A15 Bionic التي صدرت به هواتف iPhone 13 للعام السابق.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن مبيعات iPhone 14 Pro سجلت نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بمبيعات الطراز الأساسي iPhone 14، وفي الوقت نفسه تشهد هواتف iPhone 14 Plus - البديلة لـ طرز mini في الهواتف السابقة - نسبا ليست مرتفعة على الرغم من الترقيات الكبيرة التي حصلت عليها.

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ويعتبر إطلاق هواتف آيفون للعام الحالي لهذا العام أمرًا غير معتاد لسببين، أولها طرز Pro التي تحصل على أحدث معالج، وميزات فائقة للغاية في الكاميرا، كما أن التطوير الأكثر إثارة بالنسبة للكثيرين هو iPhone 14 Plus ، والذي يقدم لأول مرة أكبر حجم للشاشة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى ميزات Pro.أما بالنسبة للمشترين الذين يقومون بالترقية من هواتف iPhone 12 أو iPhone 13 ، فإن الطراز الأساسي لهواتف iPhone 14 هو ترقية متواضعة نسبيًا، نظرا لأن السعر الجديد لهواتف iPhone 14 لا يتناسب مع إمكاناتها.وقال دان آيفز ، مدير تحرير أبحاث الأسهم في Wedbush Securities ، "فيما يتعلق بقاعدة iPhone 14 الأساسية مقارنة بنقاط السعر ، فإنه مقنع للغاية أن يكون الطلب على هواتف iPhone 14 Pro مرتفعا للغاية.وفقا لعدد من الأبحاث التي أجراها آيفز تشير إلى أن حوالي 240 مليونًا من أصل مليار هاتف آيفون تبقى في أيدي مالكيها لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة أو أكثر، لذلك عندما يقوم المستخدمون بالترقية فمن غير المرجح أن يختاروا هواتف iPhone 14 الأساسية، حيث أنه ليس هناك الكثير من الميزات الجديدة على iPhone 13 الذي تم إصداره العام الماضي أو iPhone 12 في عام 2020.