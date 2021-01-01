سعر ومواصفات آيفون 14 في مصر والسعودية..بطارية تدوم 20 ساعة..



آيفون 14 آيفون 14

سعر ومواصفات آيفون 14 أعلنت عنها شركة آبل بشكل رسمي أوائل الشهر الجاري، وإلى جانب ذلك، كشفت الشركة الأمريكية عن ثلاث إصدارات أخرى ضمن سلسلة iPhone 14، وإلى جانبها رفعت الغطاء عن الجيل الجديد من سماعتها الذكية Apple Watch Series 8، ومع إطلاق تشكيلة هواتف آيفون الجديدة للبيع بشكل رسمي في عدة أسواق، يرغب البعض في معرفة سعر ومواصفات آيفون 14، لذلك سنستعرضها لك خلال السطور التالية.



سعر ومواصفات آيفون 14

يتضمن الجيل الجديد من هواتف آيفون 4 طرازات جديدة هي: iPhone 14 و iPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة، وهاتفي iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 بوصة، حيث يتميز الإصدار الرئيسي بالسلسلة آيفون 14، بكاميرا رئيسية أفضل وكاميرا أمامية محسنة، كما يدعم الجهاز ميزة الاتصال بالطواريء عبر الأقمار الصناعية لأول مرة، بالإضافة إلى ميزة الكشف التلقائي لحوادث السيارات.



مميزات آيفون 14



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- يأتي آيفون 14 بشاشة Super Retina XDR من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، تدعم معدل تحديث 60 هرتز.- يوفر آيفون 14، نفس تصميم الجيل السابق iPhone 13، مع حواف مسطحة من الألمونيوم، مع جهة خلفية من الزجاج وشاشة مغطاة بطبقة حماية من Ceramic Shield.- يتمتع هاتف آيفون 14، بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، متصله بكاميرا واسعة الزاويا بدقة 12 ميجابكسل، مع دعم لميزة التثبيت البصري OIS.- يمتاز آيفون 14، بكاميرا أمامية أفضل تدعم ميزة التركيز التلقائي للمرة الأولى، بدقة 12 ميجابكسل.- يعمل هاتف آيفون 14 بنفس معالج إصدار العام الماضي iPhone 13، والمسمى A15 Bionic، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.- يحتوي هاتف آيفون 14، على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، والتي توفر ما يصل إلى 20 ساعة من الاستخدام قبل الحاجة لإعادة شحنها.- يتميز هاتف آيفون 14، بدعما لمقاومة الماء والغبار بمعدل IP68، وميزة الاتصال بالطواريء عبر الأقمار الصناعية، كما يدعم الهاتف أيضا الاكتشاف التلقائي لحوادث السيارات والاتصال تلقائيا بالطواريء.سعر آيفون 14- يتوفر آيفون 14، في ألوان متنوعة تشمل الأحمر والأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق، مقابل سعر حوالي 900 دولار، أي ما يعادل 17400 جنيه مصري، للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.- ويبلغ سعر هاتف آيفون 14، في السعودية حوالي 3800 ريال سعودي، للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.