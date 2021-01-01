موتورولا تطلق هاتفين جديدين لمحدودي الدخل..بـ2700 جنيه فقط..

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أعلنت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفين جديدين من طراز Moto E، واللذان ينطلقان تحت اسم Moto E22 و E22i، ويمتاز الجهازان بنفس المواصقات تقريبا، ولكن مع اختلاف بسيط من حيث نظام التشغيل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتفي موتورولا Moto E22 و E22i، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، عالية الدقة HD+، تتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.



سعر ومواصفات هاتفي Moto E22 و Moto E22i

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتفي Moto E22 و Moto E22i على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل إلى جانب مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتفين بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في المقدمة للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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وزودت موتورولا كلا الجهازين بمعالج ميدياتك من نوع Helio G37، والذي يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام، تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.ويختلف الهاتفين من حيث نوع نظام التشغيل، حيث يعمل هاتف Moto E22 بواجهة المستخدم MyUX، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، بينما يعمل هاتف Moto E22i بنظام التشغيل أندرويد 12 إصدار Go.وزودت موتورولا كلا الهاتفين، بطارية تبلغ 4020 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات، وفتحة لبطاقة microSD، وفلاش LED، مكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر،ومنفذ شحن USB-C.ويتوفر هاتف موتورولا Moto E22، بألوان الأسود والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 140 يورو (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري)، وسيكون الهاتف متاحا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية قريبًا.