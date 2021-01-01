موتورولا تطلق هاتفين جديدين لمحدودي الدخل..بـ2700 جنيه فقط..

أعلنت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفين جديدين من طراز Moto E، واللذان ينطلقان تحت اسم Moto E22 و E22i، ويمتاز الجهازان بنفس المواصقات تقريبا، ولكن مع اختلاف بسيط من حيث نظام التشغيل.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتفي موتورولا Moto E22 و E22i، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، عالية الدقة HD+، تتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.
سعر ومواصفات هاتفي Moto E22 و Moto E22i
وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتفي Moto E22 و Moto E22i على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل إلى جانب مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتفين بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في المقدمة للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
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