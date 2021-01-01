بعمر شحن 36 ساعة..الإعلان عن سماعة Honor Earbuds X3 اللاسلكية

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › بعمر شحن 36 ساعة..الإعلان عن سماعة Honor Earbuds X3 اللاسلكية

صورة الخبر: Honor Earbuds X3
Honor Earbuds X3

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Honor Earbuds X3 التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة.

تدعم سماعة Earbuds X3 اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة hybrid بقدرة 40dB، كما تأتي السماعة بأكثر من نمط لإلغاء الضوضاء والتي تتوافق مع إحتياجات المستخدم.

أيضاً يمكن للسماعة اللاسلكية أن تقدم الدعم للمستخدم عند ممارسة الأنشطة الرياضية، والسفر، أو للترفيه، وتأتي السماعة بغشاء بيولوجي في المكبر الصوتي، مع دعم ترميز Qualcomm aptX في الصوتيات لإنتاج صوتيات واضحة ونقية.

كما تستمر سماعة Honor Choice Earbuds X3 بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2 للإتصال باثنان من الأجهزة، كما تأتي بأدوات تحكم تدعم حساسية اللمس.

وتدعم السماعة مقاومة الماء بمعايير IP54، أيضاً من المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية للحجز المسبق في السوق الصيني بسعر 36 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعمر شحن 36 ساعة..الإعلان عن سماعة Honor Earbuds X3 اللاسلكية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2176

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager