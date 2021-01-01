بعمر شحن 36 ساعة..الإعلان عن سماعة Honor Earbuds X3 اللاسلكية



Honor Earbuds X3 Honor Earbuds X3

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Honor Earbuds X3 التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة.



تدعم سماعة Earbuds X3 اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة hybrid بقدرة 40dB، كما تأتي السماعة بأكثر من نمط لإلغاء الضوضاء والتي تتوافق مع إحتياجات المستخدم.



أيضاً يمكن للسماعة اللاسلكية أن تقدم الدعم للمستخدم عند ممارسة الأنشطة الرياضية، والسفر، أو للترفيه، وتأتي السماعة بغشاء بيولوجي في المكبر الصوتي، مع دعم ترميز Qualcomm aptX في الصوتيات لإنتاج صوتيات واضحة ونقية.

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كما تستمر سماعة Honor Choice Earbuds X3 بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2 للإتصال باثنان من الأجهزة، كما تأتي بأدوات تحكم تدعم حساسية اللمس.وتدعم السماعة مقاومة الماء بمعايير IP54، أيضاً من المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية للحجز المسبق في السوق الصيني بسعر 36 دولار.