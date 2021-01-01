شاهد | رصد كرة نارية بسماء اسكتلندا وإيرلندا الشمالية



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

رُصدت كرة نارية ساطعة للغاية، عبرت السماء فوق اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وقد تم توثيق الحدث بواسطة العديد من كاميرات المراقبة.



مسار ذلك الشهاب الساطع غير معروف لعدم توفر بيانات قمر صناعي أو رادار دوبلر، ولا يعرف اذا سمع صوت مرتبط به ، أو سجلت أي اهتزازات.



بشكل عام تدخل النيازك إلى الغلاف الجوي الخارجي للأرض وتنتقل من سرعة 40,000 إلى 257,000 كيلومتر في الساعة ، وتتباطأ بسرعة لأنها تواجه الاحتكاك من سحب الهواء، يولد هذا الاحتكاك كميات هائلة من الحرارة ، مما يتسبب في تبخر النيزك أو احتراقه وتوهجه.

إن زخات الشهب عادة تكون بحجم حصاة أو حبة أرز ، تحترق في اعلى الغلاف الجوي قبل اقترابها من سطح الأرض بفترة طويلة، ولكن من حين لآخر ، فإن جسمًا أكبر بكثير ، يُعرف باسم الكرةالنارية، سوف يخترق أعمق في الغلاف الجوي كما حصل يوم أمس.

يمكن ان يحدث في حالات نادرة ، أن يبقى نيزك كبير بما فيه الكفاية سليمًا أثناء انتقاله إلى اسفل الغلاف الجوي ، وتؤدي سرعته إلى حدوث دوي صوتي قبل أن يصل الى سطح الارض أو يتفكك.