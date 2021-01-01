تحصد صورة الاقتراب الأخير للمذنب ليونارد من الأرض جائزة مرموقة



صورة الاقتراب الأخير للمذنب ليونارد صورة الاقتراب الأخير للمذنب ليونارد

حصد مصور فوتوغرافي الجائزة الأولى لمسابقة المرصد الملكي غرينتش لأفضل مصور فلكي لعام 2022، بفضل لقطة مذهلة للمذنب اللامع ليونارد.



وانقسم المذنب ليونارد إلى قطع في وقت مبكر من هذا العام بعد اقترابه من الشمس، ولكنه أنتج قبل ذلك ذيلا طويلا يمكن رؤيته بسهولة من قبل هواة الفلك.



وتعرف العلماء على المذنب ليونارد لأول مرة في يناير 2021 بفضل عالم الفلك غريغوري جيه ليونارد، في مرصد جبل ليمون للأشعة تحت الحمراء في ولاية أريزونا.

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واقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض في 12 ديسمبر 2021، على بعد 21.6 مليون ميل (34.9 مليون كيلومتر) من كوكبنا.ويندفع المذنب الآن خارج نظامنا الشمسي، ولن يراه سكان الأرض مرة أخرى، إلا إذا أسعدنا الحظ وعشنا 35 ألف سنة بانتظار رحلته التالية من الفضاء السحيق.والتقط المصور النمساوي جيرالد ريمان الصورة الفائزة بعنوان "حدث الانفصال في ناميبيا في يوم عيد الميلاد"، والتي تُظهر قطعة من ذيل المذنب الغازي منقسمة بنما تحملها الرياح الشمسية بعيدا.وسيتم عرض صور الفائز، بين أفضل المشاركين في الفئة في متحف National Maritime Museum في غرينتش، المملكة المتحدة في معرض يفتتح يوم السبت (17 سبتمبر).وقالت ميليسا بروبي، مسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي في معهد الفيزياء: "عندما رأيت هذه الصورة للمذنب ليونارد لأول مرة، شعرت بالذهول. ووقع التقاط هذه الصورة للزائر الأخير لنظامنا الشمسي بشكل جميل للغاية. وتضفي النجوم في الخلفية على ذيل المذنب مظهرا سحريا. يمكنني التحديق في هذه الصورة طوال اليوم".وأضاف المصور الفوتوغرافي ريمان: "هذه الجائزة هي واحدة من أبرز أعمال التصوير الفلكي. كل الجهد المبذول لإنجاح هذه الصورة كان يستحق كل هذا العناء".وفاز شابان من الصين يبلغان من العمر 14 عاما بجائزة المصور الفلكي الشاب للعام.وتعاون يانغ هانوين وتشو زيزين لالتقاط ??أندروميدا، وهي صورة ساحرة لأحد أقرب وأكبر جيران مجرة ??درب التبانة.وبالإضافة إلى الكشف عن الألوان النابضة بالحياة لمجرة قريبة، تخترق النجوم الظلام وتؤكد روعة هذا المشهد المذهل.وقال لازلو فرانتشيتش، رئيس مجلس إدارة جمعية المصورين الفلكيين المجريين: "إنها لقطة رائعة من قبل المصورين الفلكيين الشباب، الذين يظهرون أيضا موهبتهم الاستثنائية في معالجة صورة السماء العميقة".وتلقت المسابقة أكثر من 3000 مشاركة من 77 دولة ويمكن رؤية صور الفائزين في كل فئة من فئات المسابقة الـ11، وأفضل اللقطات المختارة من قبل لجنة التحكيم عبر الرابط هنا.https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/galleries/overall-winners-2022