هل يمكن للروبوت أن تتبادل التعاطف مع البشر؟..جهاز ياباني يكتشف الضحك بالذكاء الاصطناعي..

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صورة الخبر: الروبوت
الروبوت

ابتكر باحثون يابانيون جهازا آليا يعمل بالذكاء الاصطناعى أطلقوا عليه اسم «إيريكا»، أصبح قادرًا على اكتشاف الضحك في المحادثة بعد تدريبه فترة على معرفة ما إذا كان ينبغي الضحك في هذا الموقف ردًا على المتحدث، وما هو أفضل نوع من الضحك يناسب هذا الحديث.

وجاء في بحث علمي نُشر بمجلة الذكاء الاصطناعي «Frontiers in Robotics and AI» أن الهدف هو تطوير ذكاء اصطناعى قادر على فهم الفروق الدقيقة للفكاهة البشرية، لتبدو المحادثات طبيعية أكثر، فطور الباحثون نموذج «الضحك المشترك» باستخدام تدريب شبكة «إيريكا» العصبية على كيفية تحديد الوقت والنوع المناسبين، ما يسمح للروبوت بالرد على الضحك البشري كرد فعل تعاطفي، يتم من خلال نوعين: «ضحكة مرحة» للمواقف المضحكة، و«ضحكة اجتماعية»، «مكتومة» مهذبة لملء المحادثة.

وعليها بدأت محادثات بين الربوتات ومجموعة من المتطوعين، حيث راقبت الشركة أداء الروبوت وحللت ضحكاتهم، مع آراء المتطوعين حول ردود أفعالهم التي أظهرت التعاطف والتشابه مع الإنسان.

قال الدكتور كوجي إينوي، من جامعة كيوتو: «إن الطريقة التي يمكن للروبوت التعاطف بها مع المستخدمين هي مشاركة ضحكاتهم اعتقاداً منا أن أهم وظائف الذكاء الاصطناعي للمحادثة هي التعاطف».

المصدر: المصرى اليوم

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