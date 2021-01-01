هاتف أندرويد قابل للطي يتحدى هواتف سامسونغ

تستعد Vivo لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، يفترض أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من نفس الفئة.
وتبعا للتسريبات سيحصل الهاتف على هيكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (162/144.9/6.3) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، و (162/74.5/14.6) عند طيه، ويزن 311 غ.
أما شاشته الأساسية فستكون مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، مقاسها 8.03 بوصة، دقة عرضها (2160/1916) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!