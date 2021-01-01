ستنتج فيراري 3,000 نسخة من بوروسانجوي سنوياً وتستكمل الحجوزات

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صورة الخبر: بوروسانجوي
بوروسانجوي

قريباً ستغلق فيراري حجوزات سيارتها الجديدة بوروسانجوي والتي أوشكت على إكمال حجوزاتها.

قال انريكو جاليريا، كبير مسؤولي التسويق والتسويق بالشركة أن الطلب على فيراري بوروسانجوي قد “انفجر” عند الكشف عن السيارة، وذلك برغم أن الطلبات المسبقة كانت متاحة منذ سبتمبر 2018. ووضح “نحن نخاطر بعدم قدرتنا على تلبية الطلب، وربما سنحتاج إلى إغلاق سجل حجوزات الشراء قريبًا جدًا”.

وقررت الشركة أن إنتاجها من بوروسانجوي لن يتجاوز 20% من إجمالي إنتاجها السنوي، ما يعني أن الشركة التي تنتج 15,000 سيارة سنوياً لن تنتج سوى 3,000 نسخة من سيارة الكروس أوفر سنوياً، أو 12,000 إلى 15,000 نسخة طيلة حياة السيارة التي ستمتد لـ4 أو 5 سنوات.

المصدر: سعودى شفت

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