تشهد جيتور X95 زيادة سعرية كبيرة في مصر خلال الأسبوع الماضي



جيتور X95 جيتور X95

تقدم شركة نور الدين الشريف الوكيل المحلي لسيارات جيتور بضع سيارات من الشركة الصينية في مصر، لكن تعتبر أكثرهم تميزا سيارة جيتور X95 موديل 2022، وذلك لأنها سيارة جيتور الأكبر حجما في مصر، وهي مزودة بسبع مقاعد ومتاحة في السوق المصري بفئتين.



ومؤخرا أعلنت الشركة زيادة سعرية على هذا الموديل من سيارات جيتور، وذلك في زيادة سعرية كبيرة شهدها سوق السيارات المصري خلال الاسبوع الماضي، حيث بلغت هذه الزيادة 50 ألف جنيه على إحدى فئات السيارة.



أما بالنسبة للأسعار الرسمية بعد الزيادة لهذا الموديل فهي كالتالي:

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- فئة أولى كومفورت من 599 ألف و900 جنيه إلى 649 ألف و900 جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).- فئة ثانية لكشري من 649 ألف و900 جنيه إلى 669 ألف و900 جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).وتحمل الفئتين محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- كاميرا خلفية.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- نظام للتحكم في اتجاه المصابيح الأمامية.- مصابيح ضبابية خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانوراميه.- زجاج داكن.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد وقابلة للتعديل إلى أعلى وأسفل.- فرش داخلي من الجلد.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا وكهربائيا.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- بلوتوث ومنفذين يو اس بي.- نظام صوتي يضم 12 سماعة.- مخرج كهرباء 12 فولت.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- وسائد هوائية جانبية.- نظام بمراقبة المكان حول السيارة بكاميرات بزاوية 360 درجة.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- نظام تحذير السائق عند مغادرة السيارة لحارتها.- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.- سنسور خلفي لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة.- أزرار لنقل وتغيير السرعات بعجلة القيادة.- عجلة قيادة قابلة للتعديل للداخل والخارج.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- تكييف بخاصية تنقية الهواء.- مخرج كهرباء 220 فولت.