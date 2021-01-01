تعود مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة للارتفاع بعد 13 شهرًا من الانخفاض

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عادت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى النمو في أغسطس بعد 13 شهرًا من الانخفاض حسبما ذكر موقع قناة cnbc عربية .



وزادت المبيعات بنسبة 4.4% بشكل عام وارتفعت في الأسواق الرئيسية لإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا على الرغم من أنها ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، حسبما قال الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات.



وخلال العام الجاري وحتى الآن انخفض إجمالي حجم المبيعات بنسبة 11.9%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص المستمر في أشباه الموصلات.

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وتعاني منطقة اليورو من التضخم المرتفع الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.1% على أساس سنوي في أغسطس.