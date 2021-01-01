استخدم رموش لمصابيح السيارة..لمظهر أنثوي...

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يشتري بعض الأشخاص الملحقات الخاصة بسياراتهم وفقًا لشخصيتهم، وعلى مر السنين كان هناك عدد من اتجاهات ملحقات السيارة، وفي السنوات الماضية، كان عالم إكسسوارات السيارات رجوليًا بشكل كبير.



وذلك كان في وقت كان فيه معظم السائقين على الطريق من الرجال، لكن تغير ذلك عبر العقود، فأصبحت النساء تشتري أكثر من نصف السيارات الجديدة ويؤثرن بشكل كبير على جميع مشتريات السيارات.



ومن هنا صنع موخرًا رموش السيارة مصممة لتناسب معظم مصابيح السيارة الأمامية، فهناك أنماط مختلفة للمصابيح الأمامية المختلفة، لذا يمكنك اختيار الأنماط المناسبة لسيارتك.

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فبعد توفير طراز سيارتك وبمجرد حصولك على الرموش يتم إرفاقها بشريط السيارة على الوجهين لتركيبها بشكل صحيح، ويمكن أن تمر رموش السيارة خلال غسيل السيارة والتعامل مع ظروف القيادة العادية دون السقوط.فيما صنعت رموش السيارات في بارك سيتي بولاية يوتا، وكان هناك وقت كانت فيه للسيارة شوارب، بذلك أعطوا السيارة طابعًا رجوليًا وإنسانيًا واضحًا.رأت Dottie Small of Park City، Utah، فرصة لإكسسوارات السيارات الأنثوية في عالم السيارات، وفقًا لصحيفة USA Today، لذلك، قامت هي وزوجها روبرت بإنشاء CarLashes.تم إطلاق CarLashes في يوليو 2010 بواسطة Turbo Style Products. أنشأت الشركة مقطع فيديو على يوتيوب لرموش السيارات ومنتجها المصاحب، حجر الراين.وانتشر هذا الفيديو بسرعة في سبتمبر 2010، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تظهر رموش السيارات في معرض Wolf Blitzer وفي جميع أنحاء العالم.ما عليك سوى إجراء بحث سريع عبر الإنترنت عن رموش السيارات وستجد عددًا كبيرًا من بائعي التجزئة عبر الإنترنت الذين يقدمون ملحق السيارة الأنثوي، كما يمكنك البدء من موقع الويب الخاص بالشركة CarLashes.بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من المنتجات المصاحبة الأخرى، فيمكن شراء العديد من هذه المنتجات كحزمة تحتوي على رموش، وهناك قلادة كريستال مرصعة بحجر الراين معلقة من نافذة الرؤية الخلفية، ويمكنك الحصول على أكثر من 1000 حبة عاكسة لامعة الأوجه متصلة بالمرآة.