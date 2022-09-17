سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 17-9-2022 أمام الجنيه المصري



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم السبت 17-9-2022 أمام الجنيه المصري، لاستمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجل سعره حتى مساء الخميس في البنك المركزي المصري، 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية، استنادًا لمواقعها الرسمية ولماكينات الصراف الآلي المنتشرة في محافظات مصر.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

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