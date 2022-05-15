خبير بـ«المشغولات الذهبية»: اليوم صدور شهادة وفاة الذهب..



اسعار الذهب اسعار الذهب

قال أمير رزق، الخبير بسوق المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب اليوم «عالميا» عاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، موضحا أن سعر الذهب اليوم سجل أدنى مستوياته في عامين، ما يعد شهادة وفاة للذهب لحين صدور بيانات تنعش سعر الذهب خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من سبتمبر.



ماذا عن الشراء بعد تراجع سعر الذهب اليوم عالميا؟

وأضاف رزق، في تصريح لـ«المصري اليوم»: أنه على الرغم من ذلك التراجع في سعر الذهب عالميا إلا أن سعر المعدن الأصفر لم يتفاعل مع الأسعار العالمية بأى انخفاض فى السوق المصري، متابعا: أن استقرار سعر الذهب اليوم محليا رغم تراجع عالمي كبير، يشير إلى أنه من الأفضل انتظار نتائج اجتماعات البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأمريكي ونتائج قرارات معدل الفائدة، حيث تتم الاجتماعات في وقت لاحق من سبتمبر، مبينا إنه من الأفضل عدم الشراء قبل نتائج هذه الاجتماعات.



هل يتراجع سعر الذهب في مصر

وأوضح انه من المحتمل أن يتراجع سعر الذهب في السوق المحلية عقب نتائج الاجتماعات وفي حالة ارتفع سعر الذهب محليا فإن الأسواق ستقيم الارتفاعات من ناحية كونها فعلية وقيمة مقابل سعر أم أنه ارتفاع غير مبرر.

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وأوضح الخبير بسوق المشغولات الذهبية، أن سعر الذهب ربما يتراجع عقب الاجتماعات إلى مستويات أدنى من 1450 دولار للأوقية، وفي هذه الحالة فإنها تعتبر شهادة وفاة الذهب كاستثمار في الوقت الراهن، مضيفا: أن التفاعل مع سعر الذهب يجب أن يكون سريع ولحظيا، مبينا إنه في حالة صدور بيانات جديدة تخفض قيمة الذهب فإن المستهلك هو الرابح الأكبر لأن سعر الذهب يميل إلى الارتفاع على المدى الطويل، وقد يتراجع لمستويات قياسية، ثم يتجه إلى الارتفاع من جديد.سعر الذهب اليوم في مصرسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1272 جنيها.وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1113 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 953 جنيها.سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 قيمة 741 جنيها.سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 8904 جنيها.سعر الذهب اليوم في البورصة العالميةسجل سعر الذهب اليوم أدنى مستوياته في عامين وسط ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.وبحسب مواقع عالمية متخصصة، وصل سعر الذهب اليوم في العقود الفورية إلى 1،660 دولارًا للأوقية، بنسبة انخفاض بلغت 3? حتى الآن هذا الأسبوع.وتأثر سعر الذهب اليوم بارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي حيث يعملان على إضعاف جاذبية المعدن الأصفر.بينما يرى الخبراء أن الدولار القوي يجعل سعر الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين في الخارج، على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد.سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 قيمة 200.62 ريال سعودي.سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 قيمة 175.54 ريال سعودي.سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18 قيمة 150.47 ريال سعودي.سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 14 قيمة 117.03 ريال سعودي.ويرى أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب اليوم في مصر، يشهد ارتفاعا نتيجة تحرك سعر الدولار، وينصح بعدم الشراء خلال الأيام الحالية حتى ظهور نتائج اجتماعات المركزي المصري والمركزي الأمريكي وانعكاساته على السوق.