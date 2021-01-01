«هاكر» يؤكد والشركة تحقق..«أنا متسلل وأعلن اختراق أوبر»..



أوبر أوبر

تعرضت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة أوبر للاختراق، وقامت الشركة بإبلاغ السلطات، وفقًا لما أعلنته أمس الخميس.



وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «نحن نستجيب لحادث متعلق بالأمن سيبراني»، مؤكدة على أنهم على اتصال بجهات إنقاذ القانون، واعدين بأنهم سينشرون تحديثات إضافية.



من جانبه، نشر مخترق رسالة على موقع «Slack»، وهو خدمة مراسلة داخلية للشركة، كان مفادها: «أعلن أنني متسلل وأن أوبر تعرضت لاختراق بيانتها»، وفقًا لصحيفة «The Washington post».

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن المتسلل ادّعي أن لديه إمكانية وصول واسعة النطاق لشبكات شركة أوبر، مشيرة إلى أنه على ما يبدو أن الدافع وراء المتسلل هو معاملة الشركة لسائقيها.