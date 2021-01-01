طرح سيارة لشركة «أستون مارتن» للبيع قبل موعدها الرسمى..قيمتها مليون و200 ألف دولارًا..



أستون مارتن أستون مارتن

تستعد وكالة «أوتو سيريدين» لبيع السيارات في مدينة هيتشينجين الألمانية، لبيع «فالهالا» التي تصنعها شركة المركبات «أستون مارتن» التي سيبدأ إنتاجها مع نهاية عام 2023.



وتطرحها مقابل مليون و200 ألف دولارًا، وفقًا لموقع «Saudi auto»، وتُعد هذه السيارة أول سلسلة من السيارات المزودة بمحركات وسطية، وقد زودت بمحرك جديد كليًا مخصص للسيارات الكهربائية الهجينة.



ورغم أن «أستون مارتن» لم تبدأ بعد في إنتاج سيارة «فالهالا»، لكن هناك نسخة من السيارة متاحة بالفعل للشراء في ألمانيا.

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وتمتاز السيارة بهيكلها الجديد، المصنوع من ألياف الكربون لزيادة صلابتها إلى أقصى حدٍّ ممكن، مع الحفاظ على خفة وزنها.كما يمتاز المحرك بسرعة دوران تصل إلى 7200 دورة في الدقيقة، بقدرة تبلغ 750 حصانًا، ويُعد هذا المحرك الهجين أفضل المحركات المستخدمة في سيارات «أستون مارتن» من حيث التطور التقني، وسرعة الاستجابة، والأداء العالي.وتُفرغ غازات الاحتراق عبر نظام عادم خفيف الوزن، مزود بأنابيب خارجية لتعزيز المزايا البصرية والصوتية للسيارة، مع جناحين لتوفير البصمة الصوتية الأصلية، القابلة للتعديل من قِبل «أستون مارتن».وعند قيادتها بوضع السيارة الكهربائية، ستكون سيارة فالهالا قادرة على السير بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، مع توفير نطاق انبعاثات صفري يبلغ 15 كيلومترًا.وعند إطلاق العنان لكامل قدرة المحرك البالغة 950 حصانًا، ستصل السرعة إلى ما يعادل 330 كيلومترًا بالساعة. وستنتقل من وضع السكون إلى 62 ميلًا بالساعة خلال 2.5 ثانية فقط.