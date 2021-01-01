«تيك توك» يطرح تطبيق جديد للصور..بالكاميرا «الأمامية والخلفية»..

طرح تطبيق تيك توك خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي «في آن واحد»، على غرار شبكة التواصل الاجتماعي «بي ريل».
تيك توك ناو خاصية الصور الجديدة
وأطلقت الشركة على الخاصية الجديدة لالتقاط الصور اسم تيك توك ناو، موضحة أنها تهدف إلى مشاركة المستخدمين لحظات واقعية أكثر لمن يهموهم، كما سيتلقى المستخدمون دعوة لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة يومياً لمشاركة ما يفعله في اللحظات الحالية مع جمهوره أو المهتمين لأمره.
يشار إلى أن شبكة «بي ريل»، الاجتماعية الفرنسية أتاحت في وقت لاحق، التقاط صور تظهر المستخدم والمكان الذي يقف فيه، في اللحظة ذاتها، مع إمكانية إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بوجود مهلة دقيقتين أمامهم لفتح التطبيق والتقاط صورة، في محاولة لإظهار الجانب الفعلي من حياة المستخدمين.
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