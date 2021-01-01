«تيك توك» يطرح تطبيق جديد للصور..بالكاميرا «الأمامية والخلفية»..



تيك توك تيك توك

طرح تطبيق تيك توك خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي «في آن واحد»، على غرار شبكة التواصل الاجتماعي «بي ريل».



تيك توك ناو خاصية الصور الجديدة

وأطلقت الشركة على الخاصية الجديدة لالتقاط الصور اسم تيك توك ناو، موضحة أنها تهدف إلى مشاركة المستخدمين لحظات واقعية أكثر لمن يهموهم، كما سيتلقى المستخدمون دعوة لالتقاط مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة يومياً لمشاركة ما يفعله في اللحظات الحالية مع جمهوره أو المهتمين لأمره.



يشار إلى أن شبكة «بي ريل»، الاجتماعية الفرنسية أتاحت في وقت لاحق، التقاط صور تظهر المستخدم والمكان الذي يقف فيه، في اللحظة ذاتها، مع إمكانية إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بوجود مهلة دقيقتين أمامهم لفتح التطبيق والتقاط صورة، في محاولة لإظهار الجانب الفعلي من حياة المستخدمين.

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ومنذ عام 2020 حققت الشركة نجاحاً كبيراً وخاصة بين صفوف المراهقين والشباب، لانفرادها بالعديد من «الفلاتر»، والأدوات المحسّنة للصور الموجودة في تطبيقات مثل «إنستجرام، و سناب شات، وتيك توك».وعلى الأرجح استلهمت الشركات الفكرة على غرار نجاح تطبيق «بي ريل» وخلالها أطلقت مميزات مُشابهه لفكرة التطبيق الفرسي، فعلى سبيل المثال أضاف تطبيق انستجرام خيار «dual»، الذي يتيح تسجيل المحتوى وإظهار التعليقات في الوقت ذاته.