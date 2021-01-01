يطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لاستطلاع الرأى بين المستخدمين

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يختبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» عن إضافة ميزة جديدة تهم الكثير من الأشخاص لعامة الناس قريبأ وذلك لمحاولة كسب أكبر عدد من المستخدمين.



الميزة الجديدة



تعمل الميزة الجديدة على إنشاء استطلاعات رأي سريعة للتصويت عليها مع تحديد وقت انتهاء التصويت ثم نشر الرابط في مجموعات الواتساب دون الحاجة إلى إنشاء حساب.

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كما ستضمن أن يتم التصويت من طرف أفراد المجموعة فقط من خلال النقر على إحدى روابط حسب الاختيار المرغوب، وفقا لصحيفة «ذا صن».وأكد خبراء أن المنصة بدأت فعلًا باختبار هذه الميزة مع تحديث هواتف أندرويد التجريبي الأخير، ما يعني أن هؤلاء سيكونون قادرين قريبا على تجربة الميزة الجديدة.وسيتمكن مستخدمو واتساب من مشاركة استطلاعات الرأي مع أعضاء آخرين في المجموعة وسيكون بإمكانهم إضافة ما يصل إلى 12 خيارا في الاستطلاع..وعن طريقة الحصول عليها، فتبدأ باسم الاستطلاع وهو أمر اختياري، وبهذا الحقل يمكنك كتابة السؤال حتى لو باستخدام الإيموجي.وبعد الاختيار الأول يجب إضافة حقل جديد للاختيار الثاني وهكذا، ثم عليك تحديد تاريخ انتهاء الاستطلاع، والحصول على الروابط.ثم يأتي دور مشاركة الرابط، حينها سيظهر لكل اختيار رابط محدد، وعند النقر عليه يتم التصويت تلقائيا للاختيار الذي يمثله.ومع الانتهاء من المراحل، سيتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج النهائية للتصويت بعد انتهاء الوقت المحدد وفقا لما ذكرت «العربية»..