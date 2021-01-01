المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يجعل صحتك أفضل

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أكد باحثون أن المشي 10 آلاف خطوة يوميا يعد وصفة مثالية للحفاظ على الصحة وتجنب الكثير من الآثار الجانبية، مثل انخفاض خطر الإصابة بالسرطان والخرف وأمراض القلب.



فهل نحتاج إلى 10 آلاف خطوة يوميًا؟



أظهرت دراسة أن المشي 10.000 خطوة يوميًا يؤدي إلى البقاء بصحة جيدة، ويبدو أنه أكثر فائدة بكثير من مجرد التمسك بـ 5000 خطوة. وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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وأجرى باحثون دراسة على 78500 بريطاني، تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا، ارتدوا عدادًا للخطوات لمدة أسبوع لقياس تحركاتهم.كما تم تخزين بياناتهم وانتظر الباحثون سبع سنوات قبل التحقق مما إذا تم تشخيصهم بالسرطان أو الخرف أو أمراض القلب أو ماتوا قبل الأوان.وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن 9800 خطوة كانت مثالية للوقاية من الخرف، مما أدى على ما يبدو إلى تقليل المخاطر بنسبة 51 في المائة، والذين قاموا بـ 6300 خطوة فقط بسرعة عالية جعل الناس أقل عرضة بنسبة 57 في المائة للإصابة بالخرف.وأما بالنسبة للمشاة الذين يمشون بسرعة تزيد على 112 خطوة في الدقيقة، كان الخطر أقل بنسبة تصل إلى 62 في المائة. وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وأجرى الباحثون دراسة أخرى ووجد أنه مقابل كل 2000 خطوة يتم إجراؤها يوميًا، انخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 8 و11 في المائة.وأكد الخبراء أنه من المدهش أن يستغرق الشخص العادي حوالي 15 دقيقة للمشي 2000 خطوة- يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على ما إذا كان شخص ما يموت قبل الأوان.لكن الفوائد الصحية التي تتجاوز 10000 خطوة بدت ضئيلة، مما يشير إلى أن هذا الرقم هو حقًا منطقة الخيوط الذهبية. ولوحظ ارتباط مماثل لأمراض القلب والأوعية الدموية وتشخيص السرطان.ولاحظ أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة فقط وكانت لديهم بيانات أقل عن أولئك الذين قاموا بأكثر من 10000 خطوة، لذلك ربما تم إخفاء الفوائد الحقيقية لتجاوز الهدفوأوضح أستاذ النشاط البدني والسلوك في جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، توم ييتس، أنه لا يوجد دليل على علاقة ذلك بالعلم. بحسب ما ذكر لـ«صحيفة ديلي ميل» البريطانية.