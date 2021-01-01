عودة رحلات سياحة المشى فى «درب البحر الأحمر»



دروب البحر الأحمر الجبلية دروب البحر الأحمر الجبلية

فى أحضان الطبيعة بمكوناتها المختلفة، وتراث القبائل البدوية بصحراء الغردقة، وداخل أول مسار للمشى لمسافات طويلة فى مصر، وبعد توقف الرحلات خلال أشهر الصيف، يترقب منظمو رحلات سياحة المشى فى مشروع «درب جبال البحر الأحمر»، استئناف الرحلات أمام هواة سياحة المشى الطويل فى الصحارى من المصريين والأجانب لمسافة 170 كيلومترًا، مع بدء الموسم السياحى الشتوى بداية أكتوبر المقبل، مع قرب انخفاض درجات الحرارة.



شركات سياحة وضعت برنامجا سياحيا لدرب البحر الأحمر للقيام برحلات سياحية داخل الدرب، مع الموسم السياحى الشتوى، مع إضافة مسارات جديدة للمشى، وتمتد الرحلة داخل صحراء الغردقة لمسافة 170 كيلومترا، وتشمل عددا من الجبال والأودية الشهيرة بين عدد من قمم الجبال الوعرة وأسفل أوديتها، التى توجد بها حمامات السباحة الزمردية الخضراء المخزنة من بقايا مياه الأمطار والسيول، وتفقّد عدد من المحطات والآبار والمعابد الرومانية، مع خلق فرص عمل للمجتمعات البدوية فى بعض مناطق الصحراء التى يمر بها الدرب، حيث يقدم البدو جميع الخدمات من الانتقالات والإعاشة.



الرحلات تنطلق من قرية وادى أم دلفة البدوية الصغيرة عبر التلال الوعرة وينابيع مياه أم عناب والكائنات البرية والحشائش والأعشاب والأشجار وأنواع الصخور والرخام، والمرور بقلعة ومحجر مؤنس كلوديانوس الرومانية البالغة من العمر 2000 عام، واجتياز الأماكن المفتوحة الواسعة من سهل جريجار، وتستكمل مسيرة المشى بصعود قمة جبل شايب البنات، أعلى قمة جبل فى مصر، خارج سيناء، على بعد 2187 مترا، ومشاهدة نقوش الصخور قبل التاريخ، وعدد من المدن الرومانية وأول كنيسة مسيحية فى مصر، والتعرف على تحديد الاتجاهات من خلال النجوم، ثم يستمر المشى حتى الوصول لجبال أبوخريف والدخان وجبل أبو الحسن.

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يذكر أن الرحالة الإنجليزى، بن هوفلر، هو مؤسس درب البحر الأحمر لممارسة سياحة المشى فى صحراء الغردقة، من خلال إعداد أول خريطة عربية، وكانت مجلة «تايم» الأمريكية، اعتبرت مشروع درب البحر الأحمر أحد أهم المزارات السياحية فى العالم لعام 2019، ضمن رحلات مغامرات سياحة المشى فى الدرب، والذى يعد أكبر مشروع سياحى لممارسة سياحة ورياضة المشى الطويل.