مهرجان «الرجل المحترق».. أكثر المهرجانات «جنونًا»

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مهرجان الرجل المحترق

14 حارة مرورية متوقفة تماما خلال مغادرة السيارات مهرجان "الرجل المحترق"! ، يذكر أن هذا التجمع الضخم يقام كل عام في صحراء "بلاك روك" في ولاية نيفادا من 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

أفضل ما يوصف هذا الحدث بأنه أكثر المهرجانات "جنونًا"، فهو يجمع أكثر من 50000 شخص للاحتفال بالإبداع الفني.

كما يعتمد مهرجان "الرجل المحترق" أيضًا على "البيئة" وجميع الإبداعات المصنوعة من مواد معاد تدويرها بلاستيك، معادن... إلخ.

تكشف هذه الصور "الخارقة للطبيعة" تقريبًا عن أكثر من 10000 شخص يحرقون "آلاف" لترات البنزين لأكثر من 13 ساعة باستخدام مكيفات الهواء بأقصى جهدها في جو تقل حرارته قليلا عن 43 درجة مئوية!

الصور تصح مؤلمة للقلب أكثر عندما نعرف الغرض من مهرجان "الرجل المحترق"، والمتمثل في أحد أهدافه في المحافظة على البيئة، بحسب (futura.sciences).

الجدير ذكره أن هذا الحدث يقام في الصحراء؛ أي في وسط اللامكان.

وتأخذ المناسبة اسمها من طقوس حرق تمثال خشبي كبير مساء يوم السبت.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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