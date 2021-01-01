مهرجان «الرجل المحترق».. أكثر المهرجانات «جنونًا»

14 حارة مرورية متوقفة تماما خلال مغادرة السيارات مهرجان "الرجل المحترق"! ، يذكر أن هذا التجمع الضخم يقام كل عام في صحراء "بلاك روك" في ولاية نيفادا من 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر.
أفضل ما يوصف هذا الحدث بأنه أكثر المهرجانات "جنونًا"، فهو يجمع أكثر من 50000 شخص للاحتفال بالإبداع الفني.
كما يعتمد مهرجان "الرجل المحترق" أيضًا على "البيئة" وجميع الإبداعات المصنوعة من مواد معاد تدويرها بلاستيك، معادن... إلخ.
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