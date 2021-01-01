يفوزون باحثون يابانيون بجائزة «إيغ» نوبل للحماقة العلمية

نجح فريق بقيادة الجنرال ماتسوزاكي (50 عامًا)، وهو أستاذ في معهد تشيبا للتكنولوجيا، بفوز بجائزة نوبل للحماقة العلمية لهذا العام عن النتائج التي توصل إليها حول عدد الأصابع التي يستخدمها الناس للف الأشياء الأسطوانية مثل مقبض الباب.
وتم تقديم الجائزة في حدث على الإنترنت أول أمس الخميس، بحسب وكالة (جيجي برس).
يذكر أن جائزة إيغ نوبل دشنتها مجلة علمية أمريكية في العام 1991 بوصفها محاكاة ساخرة لجائزة نوبل، وتمنح كل عام لـ "بحث يجعل الناس يضحكون ثم يفكرون"، وهذا هو العام السادس عشر على التوالي، الذي يفوز فيه باحثون يابانيون بإحدى جوائز إيغ نوبل.
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