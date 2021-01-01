ماسك الأسبرين للتخلص من الرؤوس السوداء



ماسك الأسبرين ماسك الأسبرين

أشارت تقارير إلى أن الأسبرين يحتوي على مواد مفيدة للبشرة، فالأسبرين يمكن أن يساعد في التخلص من النتوءات المؤذية، بل وأن خبراء التجميل ينصحون به كمقشر مناسب للبشرة الدهنية، بل ويساعد أيضا في التخلص من الرؤوس السوداء في البشرة.



وينصح الخبراء بخلط حبوب الأسبرين مع الزيت وليس الماء؛ لأن الماء مع الأسبرين تجعل البشرة جافة مع الوقت، ولكن إذا استخدمت الأسبرين مع الماء يفضل استخدام كريم مرطب عالي الفاعلية وقوي الترطيب، وذلك بحسب موقع birdie.



وفي هذا السياق نقدم لك كيفية تحضير ماسك الأسبرين في المنزل للتخلص من الرؤوس السوداء:

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3 إلى 4 أقراص أسبرين غير مغلفةللبشرة الدهنية: نصف ملعقة صغيرة ماء أوللبشرة العادية والجافة: 1/2 ملعقة صغيرة زيتعسلطريقة التحضير:صب بعض الماء الساخن نسبيًا في وعاء زجاجي كبير، مع وعاء زجاجي أصغر في المنتصف، خذي ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من الماء أو زيت الجوجوبا وضعيهما معًا في الوعاء الصغير حتى يصبح طريًا.وبعد ذلك قم بطحن ثلاثة إلى أربعة أقراص أسبرين غير مغلفة باستخدام الهاون والمدقة أو الشوكة، وأخرج الوعاء الأصغر من الماء الساخن وأضف الأسبرين المسحوق واخلطهم معًا. إذا كان الاتساق لا يزال كثيفًا جدًا ، أضف القليل من السائل، لن يكون القناع السميك المعتاد الذي اعتدت عليه ، لكنك لست بحاجة إليه.اختبر درجة حرارة القناع ، وإذا كان جيدًا ، ضعه على الالتهاب بأطراف أصابعك ، وابتعد عن عينيك، ثم اتركه يجف لمدة 10 دقائق ثم أزله بالماء الدافئ ، وتأكد من اختفاء جميع الآثار ، واتركه حتى يجف. استخدم القناع مرة أو مرتين في الأسبوع ، حسب نوع بشرتك وشدة مشكلتك.وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات أو حمض الساليسيليك، أو إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو لديك أي حالة طبية تجعلك تتجنب الأسبرين.لا تستخدميه في المناطق التي تم تشميعها أو التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو الجليكوليك أو منتج الإنزيم المطبق في الأيام الأربعة الماضية، ولا يوضع على البشرة المتهيجة أو الملتهبة أو المقطوعة أو المصابة بحروق الشمس.