فيديو .. اتعلمي طريقة عمل بلح الشام زي المحلات



بلح الشام بلح الشام



بلح الشام من طرق الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرون، ويرجع تاريخ عمل بلح الشام إلى الدولة العثمانية، ولكن طريقة عمل بلح الشام من الطرق التي كثيرا ما تحتار ستات البيوت في عملها، وفي نفس الوقت تحاول كل ست بيت أن تجتهد في عمله، بالمواصفات المظبوطة، كالذي يباع في المحلات، مقرمش وهش، حتى آخر قطعة.







ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل بلح الشام كالمحترفين، نستعرض كل أسراره من خلال الفيديو التالي، بالطريقة الأصلية بالمقادير.

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مقادير عمل بلح الشامكوب دقيقكوب ماءربع كوب زيتملعقة كبيرة نشاملعقة كبيرة سكررشة ملح2 كيس فانيليا2 بيضة كبيرةمقادير شربات بلح الشام2 كوب سكركوب ماءملعقة كبيرة عسل جلوكوزعصير نصف ليمونةخطوات عمل بلح الشامنحضر الدقيق ونضيف له الملح والنشا.نضع في وعاء الماء والسكر، ثم نرفعه على النار، مع التقليب، ثم نضيف الزيت، مع الاستمرار في التقليب، حتى تمام الغليان وذوبان السكر.نضيف الدقيق مع التقليب السريع، حتى لا يتكتل الدقيق، ونهديء النار، ونستمر في التقليب، حتى يصبح لدينا عجينة لينة.نترك العجين حتى يبرد تماما، فلا يجب أن نضع البيض والعجين ساخنا، حتى لا ينضج البيض عند وضعه مع العجين الساخن.بعد ذلك نضيف للعجين البيض والفانيليا، ونبدأ في العجن، حتى يتجانس العجين، وتمتزج المكونات مع بعضها، لتكون عجينة متجانسة ولينة.نضع كمية من العجين في كيس الحلواني، ونضعه في زيت بارد تماما.نبدأ في تسخين الزيت، وسيبدأ بلح الشام في الانتفاخ والطفو على سطح الزيت.لا يجب تقليب بلح الشام في المرحلة الأولى من قليه، حتى نحافظ على تشكيلته.وعندما نلاحظ أنه بدأ يتماسك، وبدأ يأخذ اللون الذهبي الفاتح، ننتشله من الزيت، حتى يهدأ قليلا، ثم نعيده للمقلاة مرة أخرى، حتى يحصل على اللون المطلوب.وهذه الخطوة هامة في الحصول على بلح الشام، مقرمش من الخارج وهش وطري من الداخل، والحفاظ على هذه المواصفات لليوم التالي.يوضع بعد ذلك في الشربات البارد، ويترك فيه 5 دقائق.