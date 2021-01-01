مصطفى فتحي بقميص نادي بيراميدز .. الظهور الأول



مصطفى فتحي مصطفى فتحي



قدم نادي بيراميدز لاعب الفريق الجديد مصطفى فتحي القادم من نادي التعاون السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.







ونشر نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لمصطفى فتحي بقميص نادي بيراميدز وكتب: انظروا من هنا! حبة الكريز بقميص بيراميدز!

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وذلك في إطار جهود إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل اللاعبين والعناصر، في مختلف المراكز، أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي.بيراميدز يضم مصطفى فتحيووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.ويعتبر مصطفى فتحي من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية، وهو من مواليد 12 مايو 1994، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي نبروه، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ولعب بعدها في التعاون السعودي وسموحة والزمالك، قبل أن يعود مجددا لنادي التعاون، ومنه إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في شهر يناير الماضي، وخاض مع الفريق 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل فيهم 5 أهداف، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس الملك.يذكر أن الأهلي والزمالك تنافسا للحصول علي خدمات مصطفى فتحي.بيراميدز يضم المغربي محمد الشيبيأعلن بيراميدز تعاقده مع اللاعب المغربي محمد الشيبي قادما من صفوف نادي الجيش الملكي.ووقَّع محمد الشيبي عقده الجديد مع نادي بيراميدز، لمدة 3 سنوات قادمة بداية من الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي رابع، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق.