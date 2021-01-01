التهابات الكلى .. علاجات منزلية يمكن أن تساعد في علاجها



التهابات الكلى التهابات الكلى



حذر مجموعة من الخبراء الصحيين من أن عدوى المسالك البولية أو التهاب المثانة قد يؤدي إلى انتشار العدوى إلى الكلى، مما يجعلها قاتلة إذ لم يتم علاجها، وفقا لما ذكره موقع تايمز ناو نيوز.



أعراض التهابات الكلى





قد تختلف أعراض عدوى الكلى من شخص لآخر ومن المحتمل أن تصيب البالغين والأطفال معا، وتشمل أعراض التهابات الكلى ما يلي: ألم في البطن، وكثرة التبول، والإحساس بالحرقان أو الألم أثناء التبول، بول كريه الرائحة والغثيان أو القيء.

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ويمكن علاج هذه الحالة بالأدوية وبعض العلاجات الطبيعية أيضًا، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية لالتهابات الكلى.الماءيعتبر من أفضل الأدوية لعلاج التهابات الكلى، فعندما تشرب الماء، فإنه يساعد على التخلص من السموم والبكتيريا الأخرى المسببة للعدوى من الكلى والتي تساعد في النهاية في الإصابة بعدوى الكلى.التفاحالتفاح ليس فقط مفيدا لكليتيك ولكن لكامل الجسم، حيث تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من الأحماض التي تساعد على منع نمو البكتيريا.عصير توت بريمن المعروف أن شرب عصير التوت البري فعال للأشخاص الذين يعانون من التهابات الكلى، وليس ذلك فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهابات المسالك البولية والتهابات المثانة.فيتامين سيمن المعروف أن هذا مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات الكلى، ويعد فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي للجسم ويساعد على حماية أنسجة الكلى.