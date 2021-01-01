أول تعليق من أسرة مشاجرة المانجا في الهرم



مشاجرة المانجا مشاجرة المانجا

أثارت واقعة مشاجرة المانجا، التي نشبت بين شقيقين داخل مطبخ شقتهم في منطقة الهرم ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين: أكرم. ص - البالغ من العمر 20 عاما، وشقيقه: عبد الرحمن. ص - البالغ من العمر 24 سنة، بسبب أكل فاكهة المانجو.



وقال شقيق واقعة مشاجرة المانجا في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنهم كانوا داخل المطبخ بشقتهم يتناولون حبة مانجا وأثناء اللهو والهزار مع بعضهم وأثناء حمل عبدالرحمن السكينة لتقطيعها فلتت منه على أثرها إصابة شقيقة بالخطأ.



ونفى شقيقه وفاة أكرم على يد عبدالرحمن وأنه بصحة جيدة وما زال على قيد الحياة وأن الموضوع بسيط، ولا يعلم سبب إثارة هذه الأزمة، قائلا: أخواتي كانوا جوا المطبخ بياكلوا مانجا وهما وبيهزروا مع بعض السكينة فلتت من عبدالرحمن وجات في أكرم وأصابته، والموضوع بسيط وهو دلوقتي على قيد الحياة.

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مشاجرة المانجاوكشفت التحقيقات في واقعة مشاجرة المانجا، أن المجني عليه، وأهليته، حاولوا تبرئة شقيق المجني عليه، في التحقيقات الأولية، وادَّعوا تعرضه لواقعة سرقة لهاتفه المحمول في الشارع بالإكراه، وحدوث إصابته من جانب السارق.وأوضحت التحقيقات في واقعة تشاجر شقيقين على أكلة مانجا؛ أن التحريات وكاميرات المراقبة، كشفت ادعاء المجني عليه وأهليته الكاذب، وأن المجني عليه وشقيقه، نشبت بينهما مشاجرة داخل المطبخ؛ بسبب أكلة مانجا، أحدث المتهم على أثرها إصابة شقيقه بالخطأ، بواسطة سكين كانت بيده.شاب يطعن شقيقه بسكين بسبب أكلة مانجاتفاصيل الواقعة بدأت باستقبال مستشفى الهرم، مصابا، يدعى: أكرم. ص، يبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بجرح نافذ في الصدر.وبسؤال المجني عليه وأهله؛ ادعوا تعرضه لواقعة سرقة لهاتفه المحمول بالإكراه، وحدوث إصابته من وحدوث إصابته من جانب السارق، وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سكنهما؛ تبين عدم صحة الواقعة.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.