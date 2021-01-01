لأول مرة .. ملكة تايلاند في زيارة سياحية خاصة إلى الأقصر



ملكة تايلاند ملكة تايلاند



وصلت إلى الأقصر مساء أمس في زيارة سياحية خاصة، سوثيدا تيدجاي ملكة تايلاند، والتي من المنتظر أن تمكث اليوم في الأقصر؛ للاستمتاع بمعالمها السياحية الخلابة، من معابد ومتاحف ومقابر ونبلاء ملوك وملكات مصر القديمة.



برنامج الرحلة



ووصلت ملكة تايلاند مساء أمس ليلا، ونزلت في أحد الفنادق الـ5 نجوم، المطلة على نيل الأقصر، مع حرسها الملكي الخاص، وزارت معالم الأقصر السياحية اليوم، ومن المنتظر أن تغادر في رحلة نيلية كروز، لمدة 3 أيام إلى أسوان، ثم تعود بعد ذلك إلى الأقصر لتمكث فيها يوما آخر، ثم تغادر عبر مطار الأقصر الدولي.

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من هي ملكة تايلاند؟ولدت سوثيدا تيدجاي Suthida Tidjai في 3 يونيو 1978 في هات ياي، سونغكلا، بتايلاند، حيث تلقت الملكة سوثيدا تيدجاي تعليمها في مدرسة Somboonkulkanya الإعدادية وجامعة Assumption الخاصة في بانكوك.التحاق الملكة بالجيشالتحقت سوثيدا بالجيش التايلاندي في عام 2010، حيث خدمت في الجيش الملكي التايلاندي وترقت إلى رتبة جنرال، وعملت أيضًا كجزء من قيادة الأمن الملكي، وبحلول أغسطس 2014، تم تعيين سوثيدا تيدجاي، قائدة للفريق الأمني لولي العهد آنذاك فاجيرالونجكورن المسمى Ratchawanlop Guards.الملكة برتبة جنرالفي 1 ديسمبر 2016، تمت ترقيتها إلى رتبة جنرال وقائدة وحدة العمليات الخاصة في حرس الملك، وبعد أقل من عام، تلقت سوثيدا تعيينًا آخر كقائد بالإنابة لإدارة المعسكر التايلاندي الملكي.زواج الملكةعندما أصبح فاجيرالونجكورن الملك راما العاشر، كانت سوثيدا تيدجاي أول ضابطة يتم تكريمها منذ عام 2004، وحصلت على Dame Grand Cross من الدرجة الأولى وهو الوسام الأكثر شهرة، وفي عام 2019، أعلن القصر الملكي أن الملك سيتزوج من سوثيدا، تزوج الزوجان في قاعة أمفورن ساتان السكنية، وبث الحفل على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.وفي العام نفسه وتحديدا في 4 مايو، تم تتويج سوثيدا تيدجاي رسميًا ملكة قرينة، لتصبح صاحبة الجلالة، الملكة سوثيدا، ويعتبر 3 يونيو من كل عام والذي يوافق عيد ميلاد الملكة عطلة وطنية في تايلاند، وتٌزين الشوارع بصورها طوال الشهر للاحتفال بها، ويتم تشجيع الشعب التايلاندي على ارتداء اللون الأرجواني وهو اللون المفضل للملكة، تكريما لها واحتفاء بها.