ننشر التحقيقات في واقعة التعدي على أتوبيس مشجعي الأهلي



التعدي على أتوبيس مشجعي الأهلي التعدي على أتوبيس مشجعي الأهلي

تعرضت حافلة النادي الأهلي يوم 21 أغسطس الماضي، للتعدي من قبل مشجعي النادي الإسماعيلي، أثناء توجه الحافلة إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث رشق 5 أشخاص الحجارة على الحافلة، وبث الرعب في نفوس جماهير النادي الأهلي، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى المحاكمة.









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ينشر القاهرة 24 التحقيقات في القضية والتي حملت رقم 4139 لسنة 2022 جنح الوادي، والمعروفة إعلاميا بقضية التعدي على أتوبيس النادي الأهلي.واستمعت جهات التحقيق إلى مُجري التحريات في واقعة التعدي على حافلة مشجعي النادي الأهلي.س: هل أجريت التحريات السرية بشأن تلك الواقعة؟ج: أيوة.س: وهل شاركك أحد في إجراء تلك التحريات؟ج: أنا أجريتها بنفسي وبالاستعانة بمصادرنا السرية الموثوق بها والسابق التعامل معهم في العديد من القضايا.س: وما هي أسماء وأعداد تلك المصادر السرية؟ج: هي مصادر سرية لا يمكن البوح بها حفاظا على الأمن العام.س: وهل تأكدت من عدم وجود ثمة علاقة وخلافات بين تلك المصادر وشخص المتحرى عنه.ج: أيوة.س: وما هي المدة الزمنية التي استغرقتها في إجراء تلك التحريات؟ج: هي مدة زمنية كافية للتأكد من جدية وصحة ما ورد إلينا من معلومات.س: هل تلك التحريات تحريات نهائية؟ج: لا هي تحريات مبدئية جارٍ بذل مزيد من التحريات.س: وما الذي توصلت إليه تحرياتك السرية إذًا؟ج: أنا تحرياتي السرية توصلت إلى قيام المتحرى عنهم من جماهير النادي الإسماعيلي وهم ا. حسين شعبان محمد حسين حاصل على دبلوم صنايع ومقيم مركز الإسماعيلية، ومحمد حسين طالب بكلية التربية جامعة قناة السويس، ومقيم الإسماعيلية، وكريم خالد حاصل على دبلوم صنايع ومقيم الإسماعيلية، وأحمد إسماعيل عاطل، الشيخ زايد إسماعيلية ثالث، ومحمد جمال حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم الإسماعيلية، وآخرين من جماهير النادي الإسماعيلي هما من ارتكبوا الواقعة.س: وما الأفعال التي ارتكبها المتهمون؟ج: توصلت تحرياتي السرية إلى قيام جماهير النادي الإسماعيلي بالتعدي على جماهير النادي الأهلي بالسب والشتم وسب کيان اعتباري وهو النادي الأهلي، والتعدي بالضرب وإلقاء الحجارة وإحداث بعض التلفيات بالأتوبيس المملوك للمدعو مينا مجدي، مما تسبب في إرهاب وإثارة الفزع والرعب في نفوس مستقلي الأتوبيس والمارة بالطريق الصحراوي ورواد الكافتيريا.س: ما الأدوات التي استخدمها المتهمون تحديدا؟ج: هو حجارة وبعض المياه الساخنة الخاصة بالمشروبات الساخنة.س: وهل من ثمة أدوات أخرى كانت بحوزتهم؟ج: لا توجد أدوات أخرى.س وما هي طبيعة التلفيات تحديدا؟ج: هي تلفيات عبارة عن تكسير الزجاج الجانبي لأتوبيس وتكسير الزجاج الأمامي للأتوبيس.س: وما هي قيمة التلفيات تحديدا؟ج: تحدد بمعرفة مالك الأتوبيس.س: وما هي طبيعة الألفاظ التي رددها المتهمون تحديدا؟ج: هي ألفاظ نابية تظهر من خلال المقاطع المصورة.س: وما سبب توجيههم لتلك الألفاظ؟ج: بصفتهم سبوا كيانا اعتباريا وهو النادي الأهلي، وتبين ذلك من خلال المقاطع المصورة.س: وما هي مظاهر قيام المتهمين بالبلطجة؟ج: المتهمون ألقوا الحجارة اتجاه مشجعي النادي الأهلي وحاولوا التعدي عليهم دون تحديد أشخاص، وكذا حيازتهم للحجارة ومحاولة إصابة المشجعين من الجماهير دون التمييز بينهم.التعدي على أتوبيس النادي الأهليوحضر المحامي محمد رشوان، عن المجني عليهم في واقعة تعدي جماهير الإسماعيلي على حافلة مشجعي النادي الأهلي، وطالب بتوقع أقصي العقوبة على المتهمين.