أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

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يعد اتباع نظام غذائى صحى للقلب أحد الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب فى السنوات الأخيرة، وهناك إجماع متزايد حول شكل النظام الغذائي الصحي للقلب، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع verywellhealth.



وفيما يلي قائمة تضم 9 أنواع من الأطعمة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى أي نظام غذائي صحي للقلب، وتشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إما بشكل مباشر (عن طريق تحسين وظائف القلب) أو بشكل غير مباشر (عن طريق تقليل الكوليسترول والعوامل الأخرى التي تساهم في أمراض القلب).





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1- طماطمقد تساعد الطماطم في الوقاية من أمراض القلب، وفقًا لمراجعة الدراسات لعام 2017. وتقلل الطماطم ومنتجات الطماطم من مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم والتي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى ترسبات دهنية، تسمى اللويحات، على جدران الشرايين.2 - بذور الكتانأظهرت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن تناول بذور الكتان قد يساعد في خفض ضغط الدم، ووفقًا للباحثين فإن إضافة 30 جرامًا من بذور الكتان المطحونة إلى نظام غذائي يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 15%، في بعض الحالات خلال شهر واحد، و كان التأثير أكبر عندما تم الجمع بين النظام الغذائي الغني ببذور الكتان والأدوية الخافضة للكوليسترول مثل الستاتين .3 - الشوفانوفقًا لمراجعة الدراسات المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، يحتوي الشوفان على مركب جلوكانالتي الذى يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الحميد، وخلصت دراسة سابقة في مجلة Nutrition Review إلى أن الاستهلاك اليومي للشوفان مرتبط بانخفاض بنسبة 7% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وانخفاض بنسبة 5% في إجمالي الكوليسترول.4 - الشيكولاتة الداكنةأظهرت الدراسات أن الكاكاو (المصنوع من حبوب الكاكاو غير المحمصة) يمكن أن يساعد فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وترتبط هذه الفوائد بمجموعة من المركبات النباتية تسمى مركبات الفلافونويد.تحتوي الشيكولاتة الداكنة على تركيزات أعلى من الكاكاو ، وبالتالي تركيزات أعلى من الفلافونويد، و يُعتقد أن الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على 60% من الكاكاو على الأقل هي الأكثر فائدة في الوقاية من أمراض القلب.5 - بذور الشياتعد بذور الشيا مصدرًا غنيًا للألياف ونوعًا من الأحماض الدهنية يسمى حمض ألفا لينولينيك، وكلاهما يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة وتقليل الالتهاب الذي يعزز تطور البلاك وتصلب الشرايين.6 - الرمانتشير بعض الدراسات إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر ، لأن عصير الرمان يحتوي على نسبة عالية من السكر.7 - عين الجملمضادات الأكسدة هي مركبات تمنع تلف المادة الوراثية للخلايا، ويمكن أن تساعد في منع التغيرات في القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تسهم في أمراض القلب ، والجوز غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة وغالبًا ما يوصف بأنه غذاء صحي للقلب.8 - التوت الأبيضنظرًا لأن مضادات الأكسدة قد تساعد في إحباط تكوين البلاك، فإن بعض الناس يستهلكون الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأبيض لتعزيز صحة القلب، وأحد أهم مضادات الأكسدة في ثمار التوت يسمى الأنثوسيانين، وتم العثور على الأنثوسيانين أيضًا في الفواكه الحامضة مثل التوت البري والتوت البري والكرز اللاذع.9 - تفاحالتفاح غني بفلافونويد يسمى كيرسيتين، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكيرسيتين في التفاح قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص.