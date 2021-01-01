الصين تسجل أول إصابة بفيروس جدرى القرود

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الصين سجلت أول إصابة بمرض جدري القرود، الجمعة، لدى شخص دخل البلاد مؤخراً، وفق ما أفادت به السلطات.
وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب البلاد إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحى لفيروس كورونا، حيث إنه بموجب سياسة صفر كوفيد في الصين، فعلى الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحى يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.
وقالت لجنة الصحة بالمدينة في تقرير لها إنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القرود بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".
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