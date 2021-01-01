الصين تسجل أول إصابة بفيروس جدرى القرود



فيروس جدرى القرود فيروس جدرى القرود



قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الصين سجلت أول إصابة بمرض جدري القرود، الجمعة، لدى شخص دخل البلاد مؤخراً، وفق ما أفادت به السلطات.



وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب البلاد إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحى لفيروس كورونا، حيث إنه بموجب سياسة صفر كوفيد في الصين، فعلى الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحى يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.



وقالت لجنة الصحة بالمدينة في تقرير لها إنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القرود بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".

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وذكر التقرير أن المريض «يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة».وأضافت أنه بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة «لا آثار لانتقال العدوى، وخطر انتقال العدوى منخفض".وكانت هونج كونج قد سجلت الأسبوع الفائت أول إصابة بفيروس جدري القرود لدى رجل يبلغ 30 عاماً، ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه لفترة حجر صحي تفرضها المدينة على الوافدين، وتستمر ثلاثة أيام.ولم يكن للمريض أي اتصال مع المجتمع المحلي، وفق مسؤول صحي أكد أن خطر إصابة سكان هونج كونج بالعدوى "منخفض جداً".