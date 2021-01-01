مواطن فى كفر الشيخ يكتشف وفاته على الورق.. فيديو

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مواطن فى كفر الشيخ


واقعة غريبة فى محافظة كفر الشيخ بطلها رجل استُخرجت له شهادة وفاة خطأ بصحة مركز قلين ومنذ 12 شهرا يعيش على على أمل إثبات أنه حى بعد حرمانه من معاشه والمقررات التموينية وذلك رغم تصحيح الخطأ فى السجل المدنى.


منذ 4 أشهر بدأت قصة أيمن عرجاوى حين توفى شقيقه يوم 9 سبتمبر العام الماضى وتوجه للإبلاغ عن الوفاة، وبعدها بشهر ونصف صدم باستخراج شهادة وفاة باسمه قائلا: "استلمت شهادة وفاتى مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر وشهادة وفاة لشقيقى مؤرخة بـ 10 سبتمبر".

توجه لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وبعدها تم تحويل الأمر للنيابة والتى قررت تصحيح الخطأ وقال: "تم تعديل الخطأ بالسجل المدنى لكن حتى الآن فى نظر التموين والتضامن أنا ميت" وطالب بمنحه مستندا يثبت أنه على قيد الحياة ليستعيد راتبه الشهرى الذى حرم منه طوال 11 شهرا إضافة لصرف المقررات التموينية.

المصدر: youm7

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