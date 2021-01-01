احذر منها .. أطعمة تقودك للإصابة بمرض السكري



مرض السكري مرض السكري





هناك العديد من العادات الخاطئة التي يمكن أن نرتكبها وتتسبب في إصابته بمرض السكري.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة دي مونتفورت في ليستر، أن معظم الأشخاص في الثلاثينيات من العمر قد يكونوا في طريقهم إلى الإصابة بمرض السكري دون علمهم بسبب إتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يساعد تجنب استهلاك الأطعمة النشوية على خفض مستويات السكر في الدم "إلى المستوى الطبيعي"؛ حيث تميل الكربوهيدرات النشوية إلى أن تكون غنية بالسعرات الحرارية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وقال البروفيسور جوان تايلور خبير مرض السكري من جامعة دي مونتفورت في ليستر ، أن الحد من استهلاك الأطعمة النشوية يساعد على فقدان الوزن، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.وأشار البروفيسور تايلور: إلى أن خفض استهلاك الأطعمة النشوية والكربوهيدرات يساعد في منع متلازمة التمثيل الغذائي و الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وذلك لأنه يساهم في خفض ??مستوى الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي.يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين ، أو إذا كان الأنسولين الذي يصنعه لا يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى العمى وترك المرضى الذين يحتاجون إلى بتر أطرافهم أو في الدخول بغيبوبة، وتؤثر هذه الحالة على ما يقرب من 4.5 مليون بريطاني وأكثر من 30 مليون أمريكي.على عكس داء السكري من النوع 1 ، وهو مرض وراثي ، فإن مرض السكري من النوع 2 ناتج بشكل أساسي عن السمنة، ويمكن عكس الإصابة بمرض السكري مع إتباع أسلوب حياة صحي.ويعتبر متلازمة التمثيل الغذائي هي المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقدر منظمة السكري في المملكة المتحدة أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة مصاب بمرض ما قبل السكري ، مما يعني أن مستويات السكر في الدم لديهم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها أقل من أن يتم تشخيصهم بمرض السكري.ويعاني حوالي 90 في المائة من مرضى السكري من النوع 2 ، وحوالي 8 في المائة يعانون من مرض السكري من النوع الأول ، ونحو 2 في المائة يعانون من أنواع نادرة من مرض السكري.وأظهرت الأبحاث أنه بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن للنظام الغذائي والنشاط البدني وفقدان الوزن المستمر أن تكون فعالة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنحو 50 في المائة.