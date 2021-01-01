مفاجأة مايكروسوفت كبيرة لجهاز Surface Pro 9 القادم

كما هو متوقع، كانت هناك شائعات أولية حول حدث الأجهزة المخطط لشركة مايكروسوفت في بداية شهر أكتوبر. بعد ظهور المؤشرات الأولى لمواصفات Surface Pro 9 و Surface Laptop 5 مؤخرًا، يتم الآن تداول تاريخ الإطلاق.
وكشف حساب The Walking Cat على تويتر، والذي يعتبر خبير مطلع على مايكروسوفت، عن بعض المعلومات الخاصة بحدث شهر أكتوبر، حيث قال انه من المفترض ان يتم عقده في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وسيتم الكشف عن جهاز Surface Pro9 و Surface Laptop5 وبعض الملحقات الجديدة من بين آخرين.
وحسبما ورد، هناك مؤشرات ملموسة ان Surface Pro 9 سيصل بإصدارات تحمل معالجات ARM و Intel. ويبدو ان مايكروسوفت لديها أيضًا جهاز Surface Audio Dock جديدة وأجهزة ماوس ولوحات مفاتيح جديدة متناسقة الألوان.
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