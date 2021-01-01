ينطلق هاتف Honor X40 5G رسمياً بشاشة منحنية ومعدل تحديث 120Hz



Honor X40 5G Honor X40 5G

أعلنت Honor في السوق الصيني اليوم عن هاتف Honor X40 5G، الذي يأتي بشاشة منحنية بمعدل تحديث 120Hz، ويبدأ من سعر 215 دولار.



يتميز هاتف Honor X40 5G بشاشة OLED منحنية بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 800 nit.



ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، كما تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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كما تتميز وحدة الكاميرة الخلفية في Honor X40 5G بتصميم حلقي يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل، وتضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم هاتف X40 5G رقاقة معالج Snapdragon 695 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف تقنية الذاكرة الإفتراضية التي تقدم 7 جيجا بايت رام إضافية.ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، ويدعم نظام تشغيل Android 12 وواجهة Magic UI 6.1.كما يتوفر Honor X40 5G بسعر يبدأ من 215 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف، والذي يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت على أن يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان.