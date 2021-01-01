تعلن Acer عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S

أعلنت Acer اليوم عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S التي تتميز بدقة 4K، ونظام تشغيل Android 11.
تقدم Acer سلسلة Acer S بحجم 32 إنش بجودة عرض HD، أو حجم 65 إنش بجودة عرض UHD، كما يدعم الإصدار الأول تقنية HDR10+، وصوتيات بقدرة 40W، كما يأتي الجهاز بتقنية Dolby Atmos.
بينما يأتي إصدار Acer S المميز بحجم 65 إنش، ودقة عرض UHD 4K، وسطوع 420 nit، كما تدعم الشاشة إخراج ألوان 1.07 مليار لون، مع دعم تقنية HDR10+، و HLG، و Dolby Vision، كما ينتج صوتيات بقدرة 50W، مع تقنية Dolby Atmos.
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