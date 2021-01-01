تعلن Acer عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تعلن Acer عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S

صورة الخبر: Acer
Acer

أعلنت Acer اليوم عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S التي تتميز بدقة 4K، ونظام تشغيل Android 11.

تقدم Acer سلسلة Acer S بحجم 32 إنش بجودة عرض HD، أو حجم 65 إنش بجودة عرض UHD، كما يدعم الإصدار الأول تقنية HDR10+، وصوتيات بقدرة 40W، كما يأتي الجهاز بتقنية Dolby Atmos.

بينما يأتي إصدار Acer S المميز بحجم 65 إنش، ودقة عرض UHD 4K، وسطوع 420 nit، كما تدعم الشاشة إخراج ألوان 1.07 مليار لون، مع دعم تقنية HDR10+، و HLG، و Dolby Vision، كما ينتج صوتيات بقدرة 50W، مع تقنية Dolby Atmos.

كما تقدم Acer سلسلة Acer H بأحجام 43، و50 وأيضاً 55 إنش، بدقة 4K UHD، وتأتي الأجهزة بنفس المواصفات المميزة لجهاز S المميز بحجم 65 إنش، مع قدرة صوتية 60W، وتقنية Dolby Atmos.

أيضاً تتميز الإصدارات الجديدة من سلسلة H وسلسلة S بتصميم نحيف لإطارات في الشاشة المميزة بتصميم معدني، وتدعم الأجهزة تقنية MEMC، وmicro، مع خفض إنبعاثات الإضاءة الزرقاء، وتدعم الأجهزة مكالمات الفيديو عبر تطبيق Google Duo.

كما تضم الأجهزة معالج Cortex-A55، ويأتي إصدار S بحجم 32 إنش بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام وسعة 8 جيجا بايت، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بذاكرة 2 جيجا بايت رام وسعة 16 جيجا بايت.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن Acer عن جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة H وسلسلة S

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48249

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager