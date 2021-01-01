يؤكد تقرير سلسلة Galaxy S23 تأتي بإطارات أكبر من هواتف Galaxy S22

تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S23، حيث أوضح تقرير جديد أن الإصدارات القادمة تأتي بإطارات بتصميم أكثر سماكة مقارنة بالإصدارات الحالية من سلسلة Galaxy S22.
كشف تقرير جديد من “Ice Universe” عن أن سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S23 القادمة بإطارات مميزة بسماكة 0.15 مم، والتي تظهر بتصميم أكبر من الإصدارات السابقة.
ولقد أوضح تقرير نشر مؤخراً أن شاشة Galaxy S23 تأتي بحجم 6.1 إنش، إلا أن الهاتف سيظهر بتصميم أطول وأكثر إتساعاً وذلك نتيجة لحجم إضافي بسماكة 0.15مم في الإطارات.
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