يؤكد تقرير سلسلة Galaxy S23 تأتي بإطارات أكبر من هواتف Galaxy S22



Galaxy S23 Galaxy S23

تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S23، حيث أوضح تقرير جديد أن الإصدارات القادمة تأتي بإطارات بتصميم أكثر سماكة مقارنة بالإصدارات الحالية من سلسلة Galaxy S22.



كشف تقرير جديد من “Ice Universe” عن أن سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S23 القادمة بإطارات مميزة بسماكة 0.15 مم، والتي تظهر بتصميم أكبر من الإصدارات السابقة.



ولقد أوضح تقرير نشر مؤخراً أن شاشة Galaxy S23 تأتي بحجم 6.1 إنش، إلا أن الهاتف سيظهر بتصميم أطول وأكثر إتساعاً وذلك نتيجة لحجم إضافي بسماكة 0.15مم في الإطارات.

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من جانب أخر تشير بعض التقارير إلى أن سلسلة Galaxy S23 لن تأتي بترقية في تقنية الشاشة مقارنة بالإصدرات الحالية S22، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشاشة في سلسلة S23 تأتي بتحسينات في السطوع، وإستهلاك الطاقة.ويتضمن الجيل القادم من هواتف سامسونج كلاً من Galaxy S23، وGalaxy S23 Plus، وأيضاً Galaxy S23 Ultra.كما أشارت التقارير إلى أن إصدار Galaxy S23 Ultra يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، بحجم 1/1.3 إنش، وفتحة عدسات f/1.7، كما يأتي حجم البيكسل 0.6?m.ومن المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من هواتف سامسونج إصدار كوالكوم القادم Snapdragon 8+ Gen 2 الذي يستهدف التركيز بشكل خاص على تعزيز عمر الشحن في البطارية.