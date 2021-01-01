تخطط كوالكوم لإطلاق نموذج من Snapdragon 8 Gen 2 يتميز بتردد مرتفع

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صورة الخبر: Snapdragon 8 Gen 2
Snapdragon 8 Gen 2

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق جيل جديد من الرقاقات المميزة، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط الشركة لإطلاق نموذج من معالج Snapdragon 8 Gen 2 يدعم تردد مرتفع.

بدأت التسريبات في إستعراض ملامح معالج Snapdragon 8 Gen 2 المقرر الإعلان عنه قريباً من كوالكوم، ولقد كشفت أحدث تسريبات “Digital Chat Station” عن خطط كوالكوم لإطلاق اثنان من النماذج لرقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المقرر أن يستهدف النموذج الأول من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 المعايير القياسية لمعالجات كوالكوم، بينما يتميز النموذج الثاني بتردد مرتفع وسرعات أعلى بنسبة كبيرة.

ولقد جاء معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الحالي بسرعة 3.19 GHz، مع إختيار لرفع التردد من 3.4 إلى 3.5 GHz.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن معالج Snapdragon 8 Gen 2 يأتي قريباً بتركيز أكبر على جلب تحسينان في كرت الشاشة.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 القادمة من كوالكوم ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر على أن تدعم سلسلة هواتف iQOO 11 القادمة من بين إصدارات أخرى.

المصدر: بوابه المتميز

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