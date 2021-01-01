تخطط كوالكوم لإطلاق نموذج من Snapdragon 8 Gen 2 يتميز بتردد مرتفع

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق جيل جديد من الرقاقات المميزة، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط الشركة لإطلاق نموذج من معالج Snapdragon 8 Gen 2 يدعم تردد مرتفع.
بدأت التسريبات في إستعراض ملامح معالج Snapdragon 8 Gen 2 المقرر الإعلان عنه قريباً من كوالكوم، ولقد كشفت أحدث تسريبات “Digital Chat Station” عن خطط كوالكوم لإطلاق اثنان من النماذج لرقاقة Snapdragon 8 Gen 2.
ومن المقرر أن يستهدف النموذج الأول من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 المعايير القياسية لمعالجات كوالكوم، بينما يتميز النموذج الثاني بتردد مرتفع وسرعات أعلى بنسبة كبيرة.
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