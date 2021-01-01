يتبنى الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للأمن السيبراني

ذكرت وسائل إعلام أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتبنى قانونا جديدا للأمن السيبراني يلزم مصنعي أي معدات رقمية بضمان حمايتها من القرصنة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "القانون الجديد تم اقتراحه من قبل المفوضية الأوروبية، وتقدم بمشروعه في بروكسل عضو المفوضية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبي، مارجريتيس شيناس".
وحول الموضوع قال شيناس: "في المستقبل القريب ستكون حياتنا على اتصال دائم بشبكات الويب، و ستعمل معظم العناصر من حولنا عبر الإنترنت، بدءا من الأجهزة المنزلية وانتهاء بالملابس، ستعمل معظم العناصر من حولنا عبر الإنترنت".
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