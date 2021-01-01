يبتكرون علماء في اليابان روبوتا يمكنه الضحك أثناء المحادثة

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تشتهر الروبوتات بالبرودة والصلابة وعديمة الشعور، لذلك قد لا تتفاعل مع الجمهور، ومع ذلك، يتطلع العلماء في اليابان إلى تغيير سمعتهم، من خلال تعليمهم متى وكيف يضحكون باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).



ابتكر الباحثون جهازًا آليًا باسم "إيريكا" ، قاموا بتدريبه على اكتشاف الضحك في المحادثة ، ثم قرروا ما إذا كان ينبغي الضحك ردًا على ذلك وما هو أفضل نوع من الضحك.



ثم تمت مراقبة محادثاتها وضحكاتها من قبل المتطوعين، الذين قرروا أن ردود أفعالها أظهرت التعاطف والتشابه مع الإنسان.

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قال المؤلف الرئيسي الدكتور كوجي إينو ، من جامعة كيوتو: "نعتقد أن إحدى الوظائف المهمة للذكاء الاصطناعي للمحادثة هي التفاعل".وأضاف "المحادثة، بالطبع، متعددة الوسائط، لا تستجيب فقط بشكل صحيح، لذلك قررنا أن إحدى الطرق التي يمكن للروبوت أن يتعاطف بها مع المستخدمين هي مشاركة ضحكاتهم ، وهو ما لا يمكنك فعله باستخدام روبوت محادثة نصي".كان الهدف من البحث، الذي نُشر اليوم في Frontiers in Robotics and AI، هو تطوير ذكاء اصطناعي يمكنه فهم الفروق الدقيقة للفكاهة البشرية.في حين أنه سيكون من الممكن تدريب خوارزمية للتعرف على الضحك، أو قراءة نكتة، فإن هذه القدرات لن تمكنها من تكرار المحادثة الطبيعية.طور الباحثون في البداية نموذج "الضحك المشترك" لتركضه إيريكا، مما يسمح لها بالرد على الضحك البشري كرد فعل تعاطفي.يطرح هذا النموذج ثلاثة أسئلة متتالية من أجل أن يستجيب الروبوت بشكل مناسب لإشارة محادثة.الأول هو "هل ضحك المستخدم؟"، ثم "هل تضحك إيريكا ردا على ذلك؟ وأخيرًا، إذا أجابت بنعم على كليهما، "ما نوع الضحك المناسب؟".أنواع الضحك التي يمكن أن تختارها إيريكا هي "ضحكة اجتماعية" ، ضحكة مكتومة مهذبة لملء المحادثة عندما لا تكون الدعابة متضمنة ، أو "ضحكة مرحة" للمواقف المضحكة