تعرف على الروبوتات الواقعية بالعالم ..من ممرضة آلية إلى ممثلة ذكاء اصطناعي..



الروبوتات الروبوتات

من ممرضة آلية إلى ممثلة ذكاء اصطناعي، كانت الروبوتات البشرية سمة أساسية في أفلام الخيال العلمي على مر السنين.



أصبحت الروبوتات النابضة بالحياة أكثر شيوعًا في العالم الحقيقي ، حيث أصبح العديد منها قادرًا على إنتاج كلام بشري وتعبيرات للوجه بدقة مخيفة.



هذا الأسبوع ، احتل روبوت وصف بأنه "الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم" حديث العالم ، بعد أن حاول تبديد المخاوف من استيلاء الروبوت.

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قال Ameca ، وهو روبوت بشري طورته شركة Engineered Arts ومقرها كورنوال: `` لا داعي للقلق ، فلن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا، نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر ، وليس استبدالهم.اليك الروبوتات الأكثر واقعية في العالم - وما يمكن استخدامها في المستقبل القريب.Ameca - الروبوت الأكثر تقدمًا في العالمAmeca نابض بالحياة بشكل مخيف ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز ، ومتابعة شفتيها ومسح أنفها - تمامًا مثل أي شخص حقيقي.تظهر Ameca في فيديو وهي تتحدث مع باحثين.كتبوا في وصف الفيديو "هذا العرض التوضيحي من Ameca يقرن التعرف الآلي على الكلام مع GPT 3 - نموذج لغة كبير يولد إجابات ذات مغزى"."يتم تغذية الإخراج إلى خدمة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت والتي تولد الصوت والرؤية لتوقيت مزامنة الشفاه."بينما قد تعتقد أن ردود Ameca سيتم كتابتها ، أوضحت Engineered Arts أن هذا ليس هو الحال.وكتبوا: "لا يوجد شيء في هذا الفيديو مكتوب او تم تحضيرة مسبقًا - إنه ذكاء اصطناعي خالص، فترات التوقف المؤقت هي الفاصل الزمني لمعالجة إدخال الكلام ، وإنشاء الإجابة ومعالجة النص مرة أخرى في الكلام."صوفيا - أول روبوت يحصل على الجنسية القانونيةظهرت صوفيا لأول مرة في عام 2016 كروبوت فائق الذكاء يشبه الإنسان بوجه واقعي يمكنه أن يرمش وينظر من جانب إلى آخر ويتحدث.يمكن للروبوت الذي يشبه الإنسان ، الذي ابتكرته شركة Hanson robotics في هونج كونج ، الدردشة والابتسام بشكل مؤذ وحتى إلقاء النكات.دخل الروبوت التاريخ في أكتوبر 2017 عندما أصبحت مواطنة سعودية قانونية.CyberOne الروبوت بدون وجهفي الشهر الماضي ، كشفت Xiaomi عن أول روبوت بشري لها - وهو روبوت بقيمة 104000 دولار اسمه CyberOne.قال لي جون ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xiaomi: `` مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها ، فإن هذا يعد استكشافًا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي لشركة Xiaomi واختراق جديد للشركة ''. .في حين أن الروبوت ليس له وجه بشري ، إلا أنه يمتلك أذرعًا وأرجلًا تسمح له بالمشي تمامًا مثل الإنسان الحقيقي.يبلغ ارتفاع الروبوت 5'9 بوصات (177 سم) ، ويزن 114 رطلاً (52 كجم) ، ويمتد ذراعه 66 بوصة (168 سم).تم تزويد CyberOne بخوارزمية تفاعل AI تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد ، بالإضافة إلى التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات من البشر.Pedia_Roid - مريض أسنان الطفل الآليفي مايو ، كشف علماء يابانيون عن طفل آلي واقعي بشكل مخيف ، يأملون أن يسهل على أطباء الأسنان التعامل مع مرضى عصبيين.يمكن للروبوت ، المسمى Pedia_Roid ، تحريك ذراعيه وساقيه وعينيه لتقليد العديد من المشاعر البشرية ، بما في ذلك القلق والخوف والمقاومة.قال يوي كاواكوبو ، الرئيس التنفيذي لشركة tmsuk ، الشركة التي تقف وراء الروبوت: "لا تظهر أعراض Pedia_Roid فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى نوبة غضب ، مما يجبر الطلاب على الضغط عليها أثناء محاولتهم علاج الطفل". "إنه جهاز محاكاة الطوارئ النهائي."إيريكا -ممثلة الروبوتفي عام 2020 ، حصل إنسان آلي ذكي اصطناعيًا على الدور الرئيسي في فيلم خيال علمي هوليودي قادم بقيمة 70 مليون دولار (56.4 مليون جنيه إسترليني) بعنوان "ب".ستلعب إيريكا ، الممثلة الروبوتية الشبيهة بالإنسان بشكل مخيف ، دور إنسان خارق معدل وراثيًا يركض مع العلماء الذين ابتكروها.من المفهوم أن السيدة الرائدة الكهربائية قامت بتصوير مشاهدها الأولى للفيلم في اليابان العام الماضي - ومن المقرر تصوير بقية الفيلم العام المقبل.إيريكا - التي ظهرت لأول مرة في عام 2015 - هي من بنات أفكار عالم الروبوتات هيروشي إيشيجورو من جامعة أوساكا اليابانية ، الذي أطلق على إبداعه "أجمل أندرويد في العالم وشبيه بالإنسان".يشبه الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا - وفي حين أنها غير قادرة على التحرك بمفردها - يمكنها إمالة رأسها وطرف عينها ، وتزويدها بمُركِّب حديث متطور ويمكنها استخدام مجموعتها من مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الأشخاص.