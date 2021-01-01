تجبر «تويتر» «إيلون ماسك» على إتمام صفقة شراء المنصة

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

صوت مساهمو منصة «تويتر» على إتمام صفقة بيع المنصة لإيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار، ما يعنى أن الشركة تجبر ماسك على الامتثال أمام المحكمة لإتمام الصفقة.

وفى إبريل الماضى وافقت الشركة الأم لمنصة تويتر على بيع الشركة لماسك، لكن تم تعليق الصفقة بعد أن أطلق ماسك مزاعم تفيد بأن الشركة ضللته بشأن أعداد الحسابات العشوائية والمزيفة على المنصة، مؤكداً أنها تتعدى بكثير نسبة 5% التى تقرها الشركة.

وبعد أن تراجع ماسك عن إتمام الصفقة، فى مايو الماضى، طلبت الشركة من موظفيها ألا يتحدثوا بشكل علنى حول تخلى الملياردير المعروف عن صفقة الشراء لحين رفع دعوى قضائية ضده من أجل إلزامه بإتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يمتثل الطرفان أمام محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية، فى أكتوبر المقبل.

يذكر أن التصويت على قرار الشركة لمقاضاة ماسك جاء بعد الشهادة التى أدلى بها رئيس الأمن السابق فى تويتر، بيتر زاتكو، أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، والتى تكشف عن عيوب أمنية مزعومة فى المنصة.

المصدر: المصرى اليوم

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