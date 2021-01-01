تعرف على حقيقة ظهور صدع سان أندرياس في أمريكا.. وهل يكون بداية الزلزال الأكبر؟



صدع سان أندرياس صدع سان أندرياس

انتشرت صورة على مواقع التواصل بعدة لغات، وحصدت مئات المشاركات، حيث أشار ناشروها أنها لصدع سان أندرياس في كاليفورنيا، والذي يمكن أن يتسبب بـ«الزلزال الأكبر» بحسب الخبراء.



ووفقًا للوكالة الفرنسية فإنه يظهر في الصورة ما يبدو أنه صدع كبير في الأرض وحوله عدد من الناس، وعلّق ناشرو الصورة بالقول إنها لصدع «سان أندرياس في ولاية كاليفورنيا».



فما هو صدع أو فالق سان أندرياس؟

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يقع صدع سان أندرياس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن تراكم من تمزقات أرضية تمتد على مسافة 1300 كيلومتر بين جنوب باركفيلد وشمال كاليفورنيا، والتي تتسع منذ مئات السنوات بمعدل غير ثابت وفقاً للظروف الأرضية.وأظهرت دراسة نشرت قبل سنوات أن عدد الهزات العميقة تحت صدع سان أندرياس في ازدياد، يمكن أن ينتج زلزالاً في المستقبل القريب.وبالتفتيش عبر محركات البحث وجد أن النسخة الأصلية منها منشورة في موقع «واشنطن بوست» في 20 نوفمبر 2020 ضمن تقرير عن رحلة بالدراجة والتخييم في حديقة كانيون لاندز الوطنية في ولاية يوتا.وبحسب التعليق المرافق، فإن الصورة تُظهر شقاً بعمق 65 قدماً (حوالى 19 متراً) في الأرض وهو معروف باسم «الصدع الأسود» Black Crack.ومن جهة أخرى، نشرت حديقة كانيون لاندز الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك في 27 يونيو 2012 صورة مشابهة لتلك المتداولة ومعرفة باسم الصدع الاسود.