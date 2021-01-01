تعرف على شرائح المصرية للاتصالات الجديدة «eSIM»..هل يجبرك ذلك على تغيير خط هاتفك؟

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إتمام الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» على شبكاتها بديلا عن شرائح «SIM» القديمة التي كانت شركات المحمول تسلمها للمشتركين.



وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتقديم أفضل الحلول التقنية التي تضمن تقديم خدمات جديدة متطورة تنال رضا العملاء وتلبي احتياجاتهم المتطورة وتطلعاتهم التكنولوجية.



وبإتمام هذه الاختبارات، تكون شبكات المصرية للاتصالات قد أكدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» لعملائها فور ترخيصها، حيت تنتظر الشركة المحددات التنظيمية التي سوف يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة في مصر.

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وقالت الشركة، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار مواصلة المصرية للاتصالات في تنفيذ استراتيجيتها في التوسع في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المتكاملة من أجل ضمان تقديم أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطورً بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها.وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية في أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.ماهي شريحة «ESIM» المدمجة وفوائدها؟شريحة «ESIM» الإلكترونية ترتكز على إتاحة انتقال العملاء من شركة محمول لأخري، وطرق تغيير الشريحة حال تعرضها للتلف. كما تساهم في تقليل عمليات السرقة للهواتف المحمولة، ويمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول.وهي عبارة عن بطاقة «SIM» رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة «SIM» فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت.ويعقد جهاز تنظيم الاتصالات في مصر اجتماعا موسعا مع شركات المحمول وشركات تقديم خدمات الشراء المدمجة فور الانتهاء من تحديد أفضل العروض المقدمة لتنفيذ القواعد الجديدة.كما أنها تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية، وظهرت في الهواتف الذكية لأول مرة مع هاتف جوجل بيكسل، وانتشرت فيما بعد في هواتف آيفون.وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي «SIM card» عليها.وكل ما عليك هو اختيار شبكة الهاتف التي تريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية «eSIM» لتصبح وكأنها «SIM card» حقيقية. من مزايا شريحة «ESIM» الإلكترونية أنها تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.وتسمح لك الشريحة بالتنقل بين شركات الاتصالات بمرونة أكثر، فيمكنك بنفس الهاتف الاتصال بشبكة فودافون وأورانج واتصالات ووي، بدون حاجة إلى تغيير شريحة او تركيب شريحة جديدة. وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر.وتنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الانترنت الغالية في التجوال، ببساطة يمكنك التحويل الى شبكة انترنت محلية في البلد التي ذهبت إليها.