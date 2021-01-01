تجمع فورد موستانج Dark Horse أداء الحلبات والقيادة اليومية في سيارة واحدة



فورد موستانج Dark Horse فورد موستانج Dark Horse

لم تهدر فورد الوقت بعد الكشف عن سيارتها موستانج الجديدة كلياً، وأعلنت عن الفئة الرياضية من السيارة Dark Horse.



تمثل موستانج Dark Horse الاسم الجديد لسيارة الأداء العالي كوريث لعلامة Mach، تقول فورد أن تطوير الفئة الجديدة استغرق 3 سنوات لتصبح السيارة الأكثر توازناً بين الأداء على الحلبات والقيادة على الطرقات مع محرك V8 سعة 5.0 لتر.



قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد “لعقود من الزمان، تنافست موستانج ضد العلامات التجارية الأكثر تميزاً حول العالم وفازت بها. لقد فاجأنا الجميع، وسنفاجئهم مرة أخرى بسيارة موستانج ذات قدرة على القيادة على حلبات السباق تضع مستوى جديداً من الأداء والتصميم والهندسة الأمريكية في أيدي العملاء العاديين الذين لا يزالون يريدون الإثارة لسيارة رياضية V8”.