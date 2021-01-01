تجمع فورد موستانج Dark Horse أداء الحلبات والقيادة اليومية في سيارة واحدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تجمع فورد موستانج Dark Horse أداء الحلبات والقيادة اليومية في سيارة واحدة

صورة الخبر: فورد موستانج Dark Horse
فورد موستانج Dark Horse

لم تهدر فورد الوقت بعد الكشف عن سيارتها موستانج الجديدة كلياً، وأعلنت عن الفئة الرياضية من السيارة Dark Horse.

تمثل موستانج Dark Horse الاسم الجديد لسيارة الأداء العالي كوريث لعلامة Mach، تقول فورد أن تطوير الفئة الجديدة استغرق 3 سنوات لتصبح السيارة الأكثر توازناً بين الأداء على الحلبات والقيادة على الطرقات مع محرك V8 سعة 5.0 لتر.

قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد “لعقود من الزمان، تنافست موستانج ضد العلامات التجارية الأكثر تميزاً حول العالم وفازت بها. لقد فاجأنا الجميع، وسنفاجئهم مرة أخرى بسيارة موستانج ذات قدرة على القيادة على حلبات السباق تضع مستوى جديداً من الأداء والتصميم والهندسة الأمريكية في أيدي العملاء العاديين الذين لا يزالون يريدون الإثارة لسيارة رياضية V8”.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تجمع فورد موستانج Dark Horse أداء الحلبات والقيادة اليومية في سيارة واحدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66523

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager