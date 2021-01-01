تويوتا تكشف عن نسخة "ياريس GR موريزو" بقوة 300 حصان



ياريس GR موريزو ياريس GR موريزو

لا يزال عشاق العلامة اليابانية "تويوتا Toyota" في أوروبا يتعافون من أنباء عدم حصولهم على نسخة الـ GR الرياضية من "كورولا Corolla" وأن "GR8" لن تصل للأراضي الأوروبية قبل عامين من الآن.. ولكن وأخيراً هناك خبر يسعدهم، حيث تعمل تويوتا حاليًا على إنتاج نسخة الـ GR الرياضية "ياريس GR Yaris - GR" الأقوى والأخف وزنًا والأسرع بين إصدارات "ياريس".



وسيعمل إصدار المواصفات الأوروبية من GR Yaris بمحرك G16E-GTS ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر ومزود بشاحن تربو، والذي ينتج 257-268 حصانًا على حسب السوق، و 360-370 نيوتن متر من عزم الدوران.



ووفقًا لتويوتا فنسخة الـ GR من ياريس والمخصصة للسوق الأوروبية ستكون بقوة 300 حصان و 400 نيوتن متر من العزم، وهي الأرقام الصادرة من المحرك الذي ظهر لأول مرة في "Corolla Morizo".

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ويوفر هذا المحرك ما يعادل 0.5 ثانية على الأقل من وقت تسارع السيارة الأساسية البالغ 5.5 ثانية من صفر لـ 100 كم/ساعة ويساهم الوزن الخفيف أيضًا في رشاقة هذه النسخة الرياضية.ومثل "Corolla Morizo" ستفقد "ياريس GR" المقاعد الخلفية ولكنها ستحتفظ على النظام الصوتي ونظام تكييف الهواء الأساسي، كما أفاد تقرير صادر عن كبير مهندسي تويوتا أن ناقل الحركة اليدوي ذو الست سرعات المستعار من "GR Corolla Morizo" هو نفسه المستخدم في "ياريس GR" ولكن على ما يبدو أن هناك تغيير في مكان العادم الثلاثي المخرج.