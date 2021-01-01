المواصفات التفصيلية سيارات ميتسويشي أتراج موديل 2023



ميتسويشي أتراج ميتسويشي أتراج

كشفت شركة دايمواند موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، عن طرح سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 الجديدة كليًا، وتأتي عبر فئة واحدة بسعر 320 ألف جنيه.



مواصفات أتراج موديل 2023

وتعتمد ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 على محرك ثلاثي الأسطوانات سعته 1200 سي سي، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، وينتج قوة 57/6000 حصانًا، وينتج قوة 100/4000 نيوتن/ متر.



بينما جاءت الأبعاد الخارجية للطول 4305 سم، والعرض 1670 سم، وسعة خزان الوقود 42 لتر، وأقصى ارتفاع للسيارة عن الأرض 170 سم.

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أنظمة الأمان والسلامة في أتراج موديل 2023وجهزت ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 بمجموعة من أنظمة السلامة والأمان اشتملت على 2 وسائد هوائية للسائق الأمامي والراكب، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مع تظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام تعزيز قوة الفرامل، ونظام التحكم النشط بالثبات، نظام التحكم المساعد للاقلاع على المرتفعات، كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام منع التشغيل والحماية من الشرقة، مقاعد الأطفال وحلقات تثبيت سفلية وأربطة.والتجهيزات الداخلية تضمنت على عجلة قيادة قابلة للتعديل، عجلة قيادة مطعمة باللون الفضي، ومقابض للأبواب الداخلية بنفس لون الخامة، ومفتاح التحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع إمكانية غلق الأبواب المركزية من جهة السائق، ومرآة ذاتية التعتيم داخلية، لوحة أجهزة القياس والبيان المركزية، وشاشة عرض المعلومات المتعددة، وشاشة أحادية اللون، مؤشر تحذير السرعة، خاصية تنبية السائق لحزام الأمان، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومقاعد قماش أسود، تكييف يدوي مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم، مخدع خلفي للركاب مع عدد 2 حامل للأكواب.تجهيزات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023أما النظام الترفيهي للسيارة، فتتضمن عدد 2 سماعات، ونظام صوتي مع شاشة سمارت 7 بوصة، تعمل بنظام اللمس، ونظام أبل كار بلاي، واندرويد أوتو.كما اشتملت التجهيزات الخارجية على مصابيح اضاءة هالوجين متعددة الانعكاسات، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح ليد للتوقف، ومساحات للزجاج الأمامي، واكصدام أمامي بنفس اللون، شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر، اكصدام خلفي بنفس اللون الأحمر، اكصدام خلفي بنفس لون السيارة، مرايات كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصابيح انعطاف جانبي، ويزين شعار أتراج خلفية السيارة.