ترفع ” المصرية ” أسعار سيارات كيا موديل 2022



كيا كيا

رفعت شركة المصرية العالمية للسيارات والتوكيلات، أسعار سيارات كيا موديل 2022، بقيم تراوحت بين 40 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، على طرازاتها الأربعة المطروحة في الأسواق المصرية.



كيا سبورتاج موديل 2022

حيث سجلت سيارات كيا سبورتاج موديل 2022 في الفئة الأولى سعر 680 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف، والفئة الثانية نحو 720 ألف جنيه، مقابل 660 ألف، والفئة الثالثة 790 ألف جنيه، مقابل 710 آلاف، والفئة الرابعة 850 ألف جنيه، مقابل 760 ألف، والفئة الخامسة 880 ألف جنيه، مقارنة 790 ألفاً.



كيا سيراتو موديل 2022

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كيا سورينتو موديل 2022أما الزيادة الأكبر والتي بلغت قيمتها 100 ألف جنيه فكانت من نصيب سيارات كيا سورينتو موديل 2022؛ حيث قفزت الفئة الأولى إلى مليون و 180 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 80 ألف، وسجلت الفئة الثانية نحو مليون و 290 ألف جنيه، مقابل مليون و 190 ألف.كيا اكسيد موديل 2022وبلغت سيارات كيا اكسيد موديل 2022 للفئة الأولى سعر 540 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألف جنيه، والفئة الثانية 590 ألف جنيه، مقابل 540 ألف.