ترفع ” المصرية ” أسعار سيارات كيا موديل 2022

رفعت شركة المصرية العالمية للسيارات والتوكيلات، أسعار سيارات كيا موديل 2022، بقيم تراوحت بين 40 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، على طرازاتها الأربعة المطروحة في الأسواق المصرية.
كيا سبورتاج موديل 2022
حيث سجلت سيارات كيا سبورتاج موديل 2022 في الفئة الأولى سعر 680 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف، والفئة الثانية نحو 720 ألف جنيه، مقابل 660 ألف، والفئة الثالثة 790 ألف جنيه، مقابل 710 آلاف، والفئة الرابعة 850 ألف جنيه، مقابل 760 ألف، والفئة الخامسة 880 ألف جنيه، مقارنة 790 ألفاً.
كيا سيراتو موديل 2022
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