ترفع ” المصرية ” أسعار سيارات كيا موديل 2022

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كيا

رفعت شركة المصرية العالمية للسيارات والتوكيلات، أسعار سيارات كيا موديل 2022، بقيم تراوحت بين 40 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، على طرازاتها الأربعة المطروحة في الأسواق المصرية.

كيا سبورتاج موديل 2022
حيث سجلت سيارات كيا سبورتاج موديل 2022 في الفئة الأولى سعر 680 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف، والفئة الثانية نحو 720 ألف جنيه، مقابل 660 ألف، والفئة الثالثة 790 ألف جنيه، مقابل 710 آلاف، والفئة الرابعة 850 ألف جنيه، مقابل 760 ألف، والفئة الخامسة 880 ألف جنيه، مقارنة 790 ألفاً.

كيا سيراتو موديل 2022
سعر كيا جراند سيراتو 2021 - مواصفات كيا جراند سيراتو 2021 - صور كيا جراند سيراتو 2021 - أحدث سيارات كيا - موقع أخبار السيارات - موقع سيارات - موديلات 2021 - أحدث سيارات كيا - أسعار سيارات كيابينما ارتفعت أسعار كيا سيراتو موديل 2022، للفئة الأولى إلى 470 ألف جنيه، بدلا من 430 ألفاً، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 510 آلاف جنيه، مقارنة بـ 465 ألف في السابق، وصعدت الفئة الثالثة إلى 535 ألف جنيه، مقارنة بـ 485 ألف، وسجلت الفئة الرابعة 580 ألف جنيه، مقابل 530 ألفاً سابقاً.

كيا سورينتو موديل 2022

أما الزيادة الأكبر والتي بلغت قيمتها 100 ألف جنيه فكانت من نصيب سيارات كيا سورينتو موديل 2022؛ حيث قفزت الفئة الأولى إلى مليون و 180 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 80 ألف، وسجلت الفئة الثانية نحو مليون و 290 ألف جنيه، مقابل مليون و 190 ألف.

كيا اكسيد موديل 2022

وبلغت سيارات كيا اكسيد موديل 2022 للفئة الأولى سعر 540 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألف جنيه، والفئة الثانية 590 ألف جنيه، مقابل 540 ألف.

المصدر: Egypt Automotive

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