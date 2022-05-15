سعر الذهب في مصر اليوم.. هبوط عالمي دون تحرك محلي

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استمر سعر الذهب اليوم الجمعة 16 سبتمبر، في مصر، في تعاملاته الصباحية، دون تغيير مسجلًا نفس الأسعار النهائية ليوم الخميس.



أسعار الذهب العالمي بالرغم من هبوطها الحاد أمس الخميس بأكثر من 33 دولارًا، واستمرار التراجع اليوم، لكن سعر الذهب في مصر لم يشهد سوى انخفاض هزيل يوم الخميس لم يتجاوز 1.25 جنيه لأكثر الأعيرة ارتفاعًا الذهب عيار 24.



أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1272 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1113 جنيها.

أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 954 جنيها.

أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 742 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1268.5 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1110 جنيهات.أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 951.5 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 740 جنيها.أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 8904 جنيهات، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 سبتمبر، في الدول العربية، تراجعها في تعاملاتها الصباحيةسعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.66 ريال.سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 183.02 ريال.سعر جرام الذهب عيار 21 عند 174.70 ريال.سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 149.74 ريال.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116.47 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.40 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 179.11 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 170.97 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.55 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.98 درهم.