سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة في ماكينات ATM

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سعر الدولار

شهدت الدولار، اليوم الجمعة، ثباتا في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 19.42 جنيه للشراء.

وتوفر البنوك ماكينات ATM لتغيير العملات في المناطق السياحية والشوارع والميادين الكبرى.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.37جنيه للشراء و19.43جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.36يه للشراء، بينما وصل نحو 19.42جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.39جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.39جنيه للشراء ، بينما سجل نحو 19.45جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة نحو 19.32 جنيه للشراء و19.42جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.37جنيه للشراء و19.43جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم شراء
وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.42 جنيه للشراء، 19.45جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 19.39جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.45جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.37جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.44 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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